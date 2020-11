Jean-Pierre Foucault en couple avec Évelyne : le secret de leur amour longue durée

Jean-Pierre Foucault est plus discret ces derniers temps, moins présent sur TF1 et confiné dans sa maison de Carry-le-Rouet, en Provence, où sa chère et tendre Évelyne s'assure qu'il ne prenne aucun risque en cette période de crise sanitaire. A coup sûr, celle qui partage sa vie amoureuse depuis plus de trente ans a prévu de célébrer comme il se doit ses 73 ans, qu'il a ce lundi 23 novembre 2020.

Après avoir vécu un premier mariage raté, duquel est née sa fille Virginie qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, Jean-Pierre Foucault a rencontré Évelyne Jarre en 1983, alors que cette dernière exerçait la profession d'hôtesse de l'air. Leur première rencontre s'est déroulée... dans un avion, un véritable coup de foudre. Tous deux déjà parents, le célèbre animateur de TF1 et l'hôtesse de l'air s'installent ensemble. Le mariage ne fait pas partie de leurs plans mais le couple sait très bien entretenir la flamme.

"Il n'existe qu'un seul moyen : éviter la monotonie, expliquait Jean-Pierre Foucault au Parisien Magazine en 2014. C'est comme dans le boulot. Un ancien de la radio m'avait dit à mes débuts : 'Si tu veux durer, ne dis jamais bonjour deux fois de la même façon au micro'. Et si on s'efforçait de faire de même avec son conjoint ? Avec Évelyne, ma compagne, cette recette fonctionne depuis trente-cinq ans !" Cette monotonie sans cesse évite réussi effectivement très bien au couple !

Les dernières nouvelles de Jean-Pierre Foucault et Évelyne remontent à quelques mois, lorsque l'animateur s'était exprimé en plein premier confinement. Celui qui présentera cette année encore le grand concours Miss France (prévu le 19 décembre au Puy-du-Fou) avait révélé que sa compagne, qu'il appelle sa femme après tant d'années passées ensemble, veillait à bien occuper son quotidien. "J'ai reçu des ordres très précis de l'autorité supérieure, c'est-à-dire ma femme, de ranger mon garage et mon bureau (rires). J'ai été obligé de m'exécuter et ce n'est pas terminé", avait-il expliqué à nos confrères de TV Mag. Ce premier confinement avait alors été l'occasion de redécouvrir des plaisirs simples : "Avec ce confinement, on redécouvre les joies que nous avions oubliées, comme parler. Je suis confiné avec mon épouse et notre fille [Virginie ndlr] et on parle. Avant, on se bornait à regarder son téléphone, sa tablette ou sa télévision. Là, maintenant, on prend le temps d'écouter l'autre et de se respecter les uns les autres."