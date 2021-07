Jean-Pierre Michaël et Cécile Bois en couple : rares confidences sur leur vie avec leurs filles

Les téléspectateurs de TF1 ont le plaisir de découvrir de nouveaux visages dans Ici tout commence. Janis Abrikh (Clem, Cut !, Je te promets) par exemple a été recruté pour jouer Joachim, le frère de Marta (Sarah Fitri). Et depuis quelques jours, ils ont le plaisir de voir Jean-Pierre Michaël évoluer dans la fiction. Il y incarne un chef cuisinier prénommé Pierre. A cette occasion, l'acteur et doubleur de 54 ans a fait quelques confidences à nos confrères de Télé Loisirs.

Comme son personnage d'Ici tout commence, Jean-Pierre Michaël est un passionné de cuisine. "J'adore ça, la cuisine familiale, découvrir des nouvelles recettes. J'adore les épices. J'aime quand la maison est parfumée, c'est un souvenir d'enfance. Depuis que je suis môme, j'achète des livres de cuisine", a-t-il expliqué à nos confrères. Dès qu'il le peut, il se plaît donc à cuisiner avec ses deux filles âgées de 9 et 11 ans (nées de son union avec Cécile Bois et dont on ne connaît pas les prénoms).

Jean-Pierre Michaël étant en couple avec une femme qui fait le même métier que lui, ils doivent s'organiser au mieux pour le quotidien, avec leurs filles. Et jusqu'ici, Cécile Bois et lui se débrouillent comme des chefs comme il l'a confié à Télé Loisirs : "Nous avons la chance que ce ne soit pas trop compliqué, cela ne nous arrive pas souvent de tourner en même temps. C'est surtout moi qui tiens la maison la semaine, en attendant son retour le week-end. Mais nous avons mis en place des plans de sécurité, au cas où cela arrive."

La star de Candice Renoir et Jean-Pierre Michaël filent le parfait amour depuis plus de dix-huit ans. C'est en 2003, quand ils ont tourné avec Mimie Mathy dans Joséphine, ange gardien, pour l'épisode Compteur à zéro (saison 7, épisode 2), que Cécile Bois et lui se sont rencontrés. Et ils se sont dit "oui" pour le meilleur et pour le pire il y a cinq ans.

Ils forment une belle famille recomposée puisque l'acteur était déjà l'heureux papa d'une fille prénommée Félicie (22 ans) et d'un garçon prénommé Quentin. "Je pense que mes filles m'ont aidée à m'entendre avec ma belle-fille. J'ai d'ailleurs été très émue de voir mes beaux-enfants accepter aussi spontanément l'arrivée de deux petites soeurs. Comme ils sont plus grands, je peux parfois leur demander des conseils sur un ressenti ou leurs souvenirs d'une situation que je traverse en tant que maman, et qu'eux ont connue en tant qu'enfants", confiait la charmante blonde de 49 ans à TV Grandes Chaînes, en 2019.