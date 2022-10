Jean-Pierre Papin : Rare sortie avec sa femme Florence pour la cérémonie du Ballon d'Or

S'il y avait une cérémonie du Ballon d'Or où les gloires du football français devaient se réunir, c'était bien celle d'hier soir, qui s'est tenue au Théâtre du Châtelet à Paris. Un moment qui a permis à Karim Benzema, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, de remporter le précieux trophée devant une foule en délire, composée de beaucoup de ses proches. Le natif de Lyon est ainsi devenu le 5e footballeur français à remporter cette prestigieuse récompense. Avant lui, Raymond Kopa, Michel Platini à trois reprises et Zinedine Zidane ont remporté le fameux Graal.

Zizou était évidemment présent et c'est même lui qui a remis le trophée à Karim Benzema lors d'une séquence émotion où le joueur du Real Madrid a pu remercier ses proches, sans oublier d'égratigner légèrement le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Un autre Français a également remporté le Ballon d'Or en 1991 et il s'agit de Jean-Pierre Papin, du temps où il évoluait à l'Olympique de Marseille. Idole du Stade Vélodrome, l'attaquant d'aujourd'hui 58 ans n'est pas venu seul puisqu'il était avec sa femme, Florence et le couple est apparu très complice sur le tapis rouge (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Jean-Pierre Papin très heureux pour Karim Benzema et le football français

Parents de cinq enfants, les amoureux ont profité d'une soirée à deux dans la capitale. Parmi leurs enfants, on trouve notamment la petite Emily, atteinte de graves lésions cérébrales et pour laquelle son père a créé l'association Neuf de Coeur. Très heureux de voir Karim Benzema remporter son premier Ballon d'Or, Jean-Pierre Papin s'est exprimé après la rencontre sur ce beau sacre. "C'est tellement mérité que c'est un sentiment de fierté parce que je pense que Karim a fait la saison parfaite. Que ce soit en équipe nationale, avec le Real Madrid, je pense qu'il a été un des fers de lance de ces deux équipes", a-t-il déclaré au micro de La chaîne L'Equipe, avant de conclure : "Aujourd'hui c'est un prix qui lui revient de droit. Je pense qu'on l'attendait tous le sacre de Karim. C'est un des plus beaux joyaux qui a été récompensé et je pense que ça va faire du bien au football français".