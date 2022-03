Jean-Pierre Pernaut "marchait un peu difficilement" : révélations de Jean-Pierre Foucault

Voilà déjà une semaine que la nouvelle est tombée. Le 2 mars dernier, Jean-Pierre Pernaut est décédé à l'âge de 71 ans. Le très apprécié journaliste de TF1 avait pourtant livré de grandes batailles contre des cancers. Il s'était d'abord remis de celui de la prostate en 2018 mais en 2021, il souffrait cette fois d'un cancer du poumon. Si le droit s'était remis après une opération secrète, le gauche était en revanche plus difficile à soigner. Il a donc eu recours à la radiothérapie. En décembre 2021, Jean-Pierre Pernaut avait trouvé la force d'assister à la cérémonie Miss France 2022, laquelle a sacré Diane Leyre.

"Je l'ai vu pour l'ultime fois, justement à la dernière élection des Miss France, le 11 décembre 2021. Sylvie Tellier lui avait demandé de présider le jury", a rappelé Jean-Pierre Foucault dans les pages de Paris Match. Et de souligner le courage et l'esprit de battant qu'avait Jean-Pierre Pernaut en dépit de l'épreuve difficile qu'il traversait : "Malgré la fatigue, il tenait à être là : 'A trois jours près, cela fait vingt ans que j'ai connu ma femme', m'a-t-il rappelé en arrivant au Zénith de Caen. On lui a montré sa place au milieu des jurés. J'ai trouvé qu'il marchait un peu difficilement. Comme il devait monter sur scène pour introduire la soirée, je lui ai dit : 'Tu sais, tu peux le faire depuis ton siège.' Un peu agacé, il a balayé mon offre d'un 'mais non... pas du tout', persuadé que ce combat, comme les autres, il allait le gagner."

Ce fut l'un des derniers échanges entre Jean-Pierre Foucault et Jean-Pierre Pernaut car, une fois la soirée terminée, l'animateur emblématique de la cérémonie s'est hâté de rentrer chez lui. "Je suis parti dès le rideau baissé... (...) On s'est salué rapidement", s'est-il souvenu, non sans regret. Car depuis l'annonce de la mort de JPP, Jean-Pierre Foucault pense au fait qu'il aurait aimé "avoir pris plus de temps avec lui ce soir de décembre..."

Il faut dire que les deux Jean-Pierre bien connus du PAF se connaissaient depuis longtemps. Parcours similaire, grande popularité chacun et... même prénom ! "On nous associe tellement que depuis sa mort, je ne cesse de recevoir des messages des SMS de sympathie et de condoléances. C'est vrai, nous étions de la même famille", a reconnu Jean-Pierre Foucault.