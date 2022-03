Jean-Pierre Pernaut : Son discret fils aîné Olivier réapparaît loin de tout, trois jours après l'enterrement

Ce sont des semaines très éprouvantes qu'a vécu la famille de Jean-Pierre Pernaut. Le journaliste est décédé le 2 mars dernier à l'âge de 71 ans. Alors qu'il souffrait d'un cancer du poumon, des complications au coeur sont survenues et l'ont plongé dans le coma. Après quoi il ne s'est jamais réveillé. Ses obsèques ont eu lieu une semaine plus tard, le 9 mars, à Paris. De nombreuses personnalités y ont assisté mais surtout, ce sont les proches de Jean-Pierre Pernaut qui avaient fait le déplacement pour lui rendre un ultime hommage.

Il y avait naturellement sa femme Nathalie Marquay et leurs deux enfants, Lou (20 ans) et Tom (19 ans), ainsi que l'ex-femme de la star de TF1 Dominique Bonnet et leurs aînés, Julia (42 ans) et Olivier (40 ans). Le clan, soudé, est apparu très ému face au cercueil de JPP avant de rejoindre la Picardie pour un enterrement plus intimiste.

Malgré le chagrin, la vie continue pour tous et notamment pour Olivier. Ce dernier a indiqué avoir d'ailleurs respecté un engagement prévu de longue date en Espagne. En effet, en story Instagram ce samedi 12 mars, il a partagé des stories captées sur le circuit de Jerez de la Frontera à l'occasion de l'édition 2022 de la Fun Cup.

Olivier n'a pas fait de commentaires sur ses images, mais on imagine que l'événement lui fait penser tout particulièrement à son célèbre père, avec qui il partageait cette passion pour la course automobile. C'est grâce à Jean-Pierre Pernaut qu'il est même devenu pilote et qu'il s'occupe aujourd'hui d'une équipe. "Mon père était pilote de rallye dans les années 1950, mon frère aîné dans les années 1960-1970, et j'étais son assistant. Quand mon fils a eu 14 ans, il a fait du karting, puis une école de sport auto. Aujourd'hui, il est team manager d'une écurie automobile. Et on a décidé de s'y mettre ensemble. Et, depuis onze ans, on court aux côtés d'Alain Prost, Olivier Panis ou Sébastien Loeb", avait raconté avec fierté Jean-Pierre Pernaut en 2015 dans une interview pour Le Parisien.

À noter que le jeune Tom est lui aussi un mordu de courses automobiles. Régulièrement, il prend le volant pour tenter de remporter des trophées et jusqu'à présent, il a prouvé qu'il était une véritable graine de champion !