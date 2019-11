Jean Reno et sa femme Zofia : rare sortie à New York avec Charlotte Gainsbourg

Jean Reno se fait rare en France depuis qu'il s'est installé de l'autre côté de l'Atlantique. Sa dernière apparition à Paris remonte à juillet 2019, lorsqu'il avait participé à la projection exceptionnelle du Roi Lion au Grand Rex en présence du casting composé de Rayane Bensetti, Anne Sila, Sabrina Ouazani, Jamel Debbouze et Alban Ivanov. Le mois d'avant, en juin, il avait été repéré au parc d'attractions Disneyland Paris avec sa femme Zofia Borucka, leurs deux fils Cielo (né en 2009) et Dean (né en 2011), avec leur amie Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans). Jean Reno est le parrain de Jade.



L'acteur français de 71 ans était de sortie à New York le lundi 4 novembre 2019, où il habite depuis de longues années. Élégant en noir, il a participé à la soirée Trophée des Arts Gala organisée par la French Institute Alliance Française (FIAF) au Plaza Hotel, situé au sud de Central Park. Et Jean Reno n'était pas seul pour cet événement new yorkais qui promeut la culture française et francophone aux Etats-Unis. La star du Grand Bleu, Les Visiteurs, Léon, L'Immortel et tant d'autres succès du cinéma français était accompagné de Zofia. Pour cette rare apparition en couple, Jean Reno et son épouse se sont montrés tendres l'un envers l'autre et complices devant les photographes.

Lors de cette soirée, une autre star française a fait sensation : Charlotte Gainsbourg. Celle qui est à l'affiche de Mon chien stupide avec son compagnon Yvan Attal, qui en est également le réalisateur, mais également leur fils Ben, a été honorée en recevant le Trophée des Arts. En noir pour l'occasion, scintillante en sequins, Charlotte Gainsbourg a notamment posé avec Dominique Senequier, l'une des femmes les plus influentes du monde de la finance, polytechnicienne et présidente du groupe Ardian. Elle a reçu le Pilier d'or.