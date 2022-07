Jean Reno père pas "parfait" ? Ses rares déclarations touchantes sur ses six enfants

À l'affiche de la série Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites qui sera diffusée à partir du 19 juillet 2022 sur MyCanal, Jean Reno s'est confié sur sa grande tribu auprès des journalistes de Télé Magazine. Adaptée à partir du roman éponyme de Marc Levy, cette série qui traite des liens familiaux a posé beaucoup de réflexion à l'acteur notamment sur son rapport avec ses enfants. "En lisant le scénario, je me suis demandé si je parlais suffisamment avec mes enfants" a-t-il confié.

Papa de Sandra (née en 1977) et Michael (né en 1980) fruits de son amour avec Geneviève, de Tom et Serena (nés en 1996 et 1998 de son amour avec Nathalie Dyszkiewicz) et de Cielo (né en 2009) et Dean (né en 2011) fruits de son union avec Zofia Borucka, l'acteur du film Wasabi a reconnu avec beaucoup d'humilité ne pas être un papa parfait mais chercher sans cesse à s'améliorer avec ses enfants. "J'aime l'idée que je suis perfectible et que je ne vais pas avoir une image parfaite" indique l'acteur de la trilogie Les Visiteurs.

Grand-père d'un petit garçon prénommé Ange, fils de sa fille aînée Sandra né en septembre 2013, et parrain de Jade Hallyday, fille deJohnny Hallyday et de Laeticia Hallyday, Jean Reno sait également qu'il ne suffit pas d'être présent physiquement avec ses enfants et ses petits-enfants afin de créer de véritables liens mais qu'il s'agit plutôt de susciter des émotions et de leur faire ressentir une sécurité affective solide. "Peu importe la quantité de mots, il faut être présent au bon moment" ajoute-t-il avec beaucoup de sagesse.

Même s'il doute parfois de ses capacités à être un bon père, il a néanmoins un indice sur ses compétences dans le comportement de ses précieux enfants qui souhaitent sans cesse être à ses côtés. "La réponse est qu'ils me téléphonent toujours, qu'ils viennent me voir et qu'ils continuent à me dire qu'ils m'aiment" confesse l'acteur français d'origine espagnole.

Sur un tout autre registre, Jean Reno sera également prochainement à l'affiche de la saison 3 de Qui a tué Sara ? sur Netflix.