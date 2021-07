Jean-Yves Lafesse est mort : ses rares confidences sur ses 4 jeunes enfants

Triste nouvelle ce vendredi 23 juillet 2021. Jean-Yves Lafesse est mort à l'âge de 64 ans après un long combat contre la maladie. "Ce précurseur des gags par caméra cachée et des canulars téléphoniques souffrait de la maladie de Charcot, diagnostiquée il y a un an", a précisé à l'AFP, ajoutant que "son état s'était brutalement dégradé dans les dernières 24 heures". Jean-Yves Lafesse laisse derrière lui ses quatre enfants, nés de deux mères différentes.

Ils sont nombreux à pleurer l'humoriste tristement disparu. Notamment ses proches. Très discret sur sa vie privée, Jean-Yves Lafesse était sans aucune doute un papa aimant. En 2015, en interview pour France Dimanche, il faisait de rares confidences sur ses enfants. "J'en ai quatre de deux mamans différentes. Deux garçons de 7 et 9 ans et deux grandes filles de 19 et 22 ans. L'une est comédienne et l'autre travaille dans la production. Mes filles vivent avec moi, et j'ai les petits un week-end sur deux, avait-il déclaré. Quand ils étaient plus jeunes, je leur avais acheté un bout de terrain sur la Lune. Un avocat la vendait par parcelles car il estimait qu'elle n'appartient à personne."

Aujourd'hui, ses garçons sont âgés de 13 et 15 ans, tandis que ses filles ont 25 et 28 ans. La comédienne, c'est Jeanne Lambert, l'aînée. Depuis 2014, la jolie brune donne la réplique à Michèle Bernier ou encore Philippe Lelièvre, ex-prof de la Star Academy, dans la série La Stagiaire, sur France 3. De son défunt père, Jeanne Lambert garde ce sens de l'absurde, qu'elle cultive depuis sa plus tendre enfance. "Quand elle avait 6 ans, ma fille Jeanne a fait une blague téléphonique aux pompiers. Je lui ai dit que c'était mal. Ces gars-là risquent leur vie tous les jours pour nous, ils ont autre chose à faire", avait-il raconté, toujours à France Dimanche en 2015.

Des souvenirs qui resteront gravés en ces quatre enfants à tout jamais...