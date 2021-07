Mort de Jean-Yves Lafesse : L'humoriste à coeur ouvert sur sa maladie, un mois plus tôt

Le monde du spectacle est en deuil, ce vendredi 23 juin 2021. Jean-Yves Lafesse est mort à l'âge de 64 ans, comme ses proches l'ont annoncé à l'Agence France Presse (AFP) ce jour. Alors que très peu d'informations concernant les raisons de cette disparition soudaine ont été partagées, le célèbre humoriste a révélé, peu avant son décès, sa maladie.

Le 28 juin 2021, Jean-Yves Lafesse avait lancé une cagnotte. Pour la toute première fois de sa vie, le comique a sollicité ses amis et autres pour ce qu'il a appelé le projet Lafesse. "Rassurez-vous, je ne cherche pas de mari pour Madame Ledoux ! Il y a deux ans, j'ai hérité d'une maladie qui me diminue physiquement. Le rire m'aide beaucoup, il entretient mon moral. J'ai donc décidé de lancer un projet, pour continuer de partager ce rire avec vous", écrivait-il comme explication sur la fiche de sa cagnotte Leetchi.

Sans trop en dire, l'humoriste, père de la célèbre comédienne Jeanne Lambert, a annoncé souffrir d'une maladie qu'il ne cite pas depuis 2019. Cette information complète alors les indications de la famille à propos de la mort de Jean-Yves Lafesse. "Ce précurseur des gags par caméra cachée et des canulars téléphoniques souffrait de la maladie de Charcot, diagnostiquée il y a un an", a-t-il été précisé à l'AFP. Aussi, "son état s'était brutalement dégradé dans les dernières 24 heures".

Ce projet Lafesse est alors "triple", comme mentionné sur Leetchi. L'argent récolté – 8700 euros jusqu'à ce jour –devait servir à améliorer le son des canulars les plus anciens du comique, réaliser des vidéos de Madame Germains Ledoux, personnage phare de la star et financer un matériel informatique adapté. "Objectif : Continuer à diffuser ce rire, dont nous avons tous besoin au quotidien, mais toujours pas remboursé par la sécurité sociale. L'aboutissement de ce projet ne nécessite pas une grande contribution de votre part. À partir de 2 euro et plus si vous le souhaitez, car l'important n'est pas la somme que vous donnez, mais le nombre de personnes qui participent. (...) Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Pourvu que ça dure !", avait conclu Jean-Yves Lafesse. De tristes mots aujourd'hui...