Mort de Jean-Yves Lafesse : Qui est Jeanne, sa fille comédienne ?

Fini de rire pour Jean-Yves Lafesse. Le célèbre humoriste et acteur s'est éteint à l'âge de 64 ans comme l'a rapporté l'AFP ce vendredi 23 juillet 2021. Il est décédé des suites de la maladie de Charcot. "Ce précurseur des gags par caméra cachée et des canulars téléphoniques souffrait de la maladie de Charcot, diagnostiquée il y a un an. Son état s'était brutalement dégradé dans les dernières 24 heures", a précisé l'AFP.

De son vrai nom Jean-Yves Lambert, il laisse derrière lui sa fille Jeanne Lambert. À 28 ans, la jolie brune est elle aussi devenue comédienne. C'est d'ailleurs son père qui l'a poussée à faire du théâtre dès l'adolescence. Jeanne Lambert s'est construit des bases à l'École de théâtre Peyran Lacroix pendant trois ans. Et en 2010, elle foule pour la première fois les planches dans la pièce Electronic City. Après quoi, Jeanne Lambert tourne dans un court-métrage intitulé Rêve toujours de Charlotte Schwarzinger en 2012. La même année, elle apparaît au casting du film Bienvenue parmi nous, pour lequel elle donne la réplique à Patrick Chesnais.

Depuis 2014, Jeanne Lambert se fait une place dans le milieu du petit écran grâce à son rôle d'Alice Meyer dans la série La Stagiaire aux côtés notamment de Michèle Bernier et de l'ex-prof de la Star Academy Philippe Lelièvre. Elle figurait encore tout récemment dans la saison 6 inédite diffusée en mars dernier sur France 3.

À noter que Jean-Yves Lafesse avait également trois autres enfants. Très discret sur sa vie privée, il évoquait exceptionnellement sa famille lors d'une interview accordée à France Dimanche en 2015 : "J'en ai quatre de deux mamans différentes. Deux garçons de 7 et 9 ans et deux grandes filles de 19 et 22 ans. L'une est comédienne et l'autre travaille dans la production. Mes filles vivent avec moi, et j'ai les petits un week-end sur deux." Nul doute qu'il laissera un grand vide auprès de toute sa petite tribu.