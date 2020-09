Jeane Manson célibataire : ce "frein" à sa vie amoureuse, à bientôt 70 ans

Jeane Manson recherche un mec mortel. Dans les pages de Gala, paru le 24 septembre 2020, la chanteuse qui fêtera ses 70 ans le 1er octobre prochain a lancé une annonce. Avec l'annulation de sa tournée d'une quarantaine de dates, au cours de laquelle elle aurait interprété son nouvel album Latina Sensación, la chanteuse a du temps pour trouver sa moitié. "Je suis célibataire. C'est peut-être le moment pour rencontrer un amoureux", confie-t-elle.

Son dernier prétendant en date l'a même laissée sur une mauvaise expérience. "Il m'a dit que j'étais belle et jugé qu'il aurait trop peur de me perdre. Quand on est une femme connue et souvent absente, c'est un frein pour trouver l'amour. Les hommes de ma vie n'ont pas aimé qu'on les appelle monsieur Manson", déplore Jeane Manson, qui évoque là un aspect bien cruel de la célébrité.

Mais le plus important pour l'interprète d'Avant de nous dire adieu a su rester proche des pères de ses filles. "L'essentiel, c'est que j'aie réussi à garder des bonnes relations avec les pères de mes filles, André Djaoui, le papa de Shirel, 42 ans, et Allain Bourgrain-Dubourg, le père de Marianne, 32 ans. J'avais demandé à Allain de choisir entre Brigitte Bardot et moi quand on s'est rencontrés. Mais il partait tout le temps, je ne le voyais pas beaucoup. Comme elle, j'ai fini par être affectée par ses absences. Mais il a été ma grande passion", énumère Jeane Manson.

Aujourd'hui, cette grande artiste souffre pourtant du "jeunisme" et explique avoir été écartée d'une émission de reprises, en hommage à Joe Dassin, son grand ami. "Ils ont préféré prendre des jeunes comme Patrick Bruel pour faire des reprises. Je fais un métier dans lequel il est difficile de vieillir", regrette-t-elle. Maintenant que sa carrière est plus calme, Jeane Manson en profite pour prendre soin de ses petits-enfants : Liam (13 ans), Luna (12 ans) et Adiel (2 ans). "J'ai une belle vie même si je n'ai pas réussi à proposer un modèle de mariage qui passe le cap du temps", conclut-elle.

Retrouvez l'interview de Jeane Manson en intégralité dans le dernier numéro de Gala.