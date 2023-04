Jefferson (Mariés au premier regard) agressé et bouleversé : son visage touché, un bien très précieux envolé à jamais

Le suspense était à son comble concernant Pedro (41 ans) et Jefferson (31 ans), compatibles à 79%. A la fin de l'épisode précédent, les téléspectateurs de M6 ont appris que ce dernier avait été victime d'une agression homophobe. La voix off laissait entendre que son mariage pouvait être compromis. Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2023 de ce lundi 17 avril, le public a pu découvrir ce qu'il en était.

Au début de l'épisode, Jefferson a révélé que quatre ou cinq hommes se sont jetés sur lui à la sortie d'une boîte gay. "J'ai perdu connaissance", a-t-il précisé. Et d'ajouter qu'on lui a volé ses effets personnels, avant de montrer des marques qu'il avait au visage. Il devait porter des béquilles pour quinze jours et n'avait qu'une crainte : ne pas pouvoir rencontrer "Monsieur 79%". Malgré sa volonté de surmonter son agression, les images ont tourné en boucle dans sa tête, lui offrant de belles insomnies.

"J'ai mal au nez, j'ai des petites éraflures. J'ai une entorse donc j'ai des béquilles. J'ai surtout eu peur parce que ma tête a été cognée contre les pavés. J'ai eu peur d'avoir un traumatisme, mais visiblement ce n'est pas le cas. Et j'ai des petits bleus, mais ça va", a-t-il confié à Estelle Dossin. Psychologiquement, Jefferson avait du mal à être seul chez lui ou dehors. Mais il souhaitait poursuivre l'expérience, ne voulant vraiment pas passer à côté de l'amour.

Larmes et mariage

Jefferson s'est donc envolé pour Gibraltar, tout comme Pedro pour l'union tant attendue. "Quand je me suis fait agresser, ils m'ont tout pris. Ils m'ont volé la chaîne en or de mon papa. C'était à lui quand il était jeune et il me l'a offert à mes 30 ans. Il avait même pleuré, c'était le moment le plus fort que j'ai eu avec mon père de toute ma vie je pense. Ils sont partis avec une partie de moi. Et le fait de me marier sans ça, c'est horrible", a regretté le candidat qui a été victime d'agression. Il a donc fondu en larmes quand il a découvert que son père lui avait offert ses boutons de manchettes.

Puis est venu le moment pour les deux hommes de se rencontrer. Et le coup de coeur a été au rendez-vous. Ils se sont donc dit "oui".