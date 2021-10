Jenifer, la Corse dans la peau : son hommage à un chanteur qui vient de mourir

Petru Guelfucci, chanteur corse très apprécié sur l'île de beauté, est mort le 8 octobre 2021. Touchée par cette disparition, la chanteuse Jenifer - d'origine corse et qui possède un restaurant sur l'île - a salué sa mémoire dans la story de son compte Instagram, le jour de ses obsèques.

Sur son compte, l'ancienne gagnante de la Star Academy a posté une photo d'elle en compagnie de Petru Guelfucci, prise lors d'un show en commun puisqu'on peut la voir micro en main sur scène. Jenifer, attristée, a ajouté un petit émoji coeur noir en légende. Ce 12 octobre, les proches du chanteur se réunissaient à Sermano (Haute-Corse), ville de naissance du défunt, pour ses funérailles. Le corps de l'artiste a été rapatrié depuis Marseille, où il est mort à 66 ans après une longue lutte contre la maladie, relate France 3.

"Figure de la polyphonie corse, Petru Guelfucci fonde, en 1973, le groupe Canta u Populu Corsu, aux côtés de Natale Luciani, Ceccè Buteau, Minicale et Jean-Paul Poletti. C'est en 1987 qu'il décide de lancer sa carrière solo, et sort son premier disque Isula, qui connaît un certain succès. La consécration arrive en 1991, avec sa chanson Corsica, composée par Christophe Mac-Daniel", précisent nos confrères, qui dresse sa biographie. Un peu méconnu du grand public, Petru Guelfucci avait toutefois eu l'honneur d'être reconnu et récompensé par le milieu musical, remportant ainsi une Victoire de la musique avec le groupe Les Nouvelles Polyphonies corses en 1991, puis en 1995 avec le groupe Voce di Corsica.

Petru Guelfucci, qui laisse derrière lui deux enfants, avait sorti un dernier album en 2019 intitulé I mo tesori.

Toutes nos condoléances à ses proches.