Jenifer radieuse en robe fleurie et perchée sur de très hauts talons, Michel Polnareff éblouit avec sa veste pailletée

Ce mardi 29 novembre 2022, la musique est à l'honneur sur France 2. La chaîne propose à ses téléspectateurs La Fête de la chanson française. Une émission durant laquelle un grand panel d'artistes nous replongeront dans nos souvenirs.

Aux commandes de cette nouvelle belle soirée, France 2 a misé sur un joyeux duo composé de Laury Thilleman et André Manoukian. Notre Miss France 2011 s'est mise sur son 31 pour l'occasion en optant pour une petite robe courte noire pailletée. Au côté de l'ancien membre du jury de Nouvelle Star, elle a eu pour mission d'accueillir sur scène des stars confirmées prêtes à pousser de la voix à travers des improvisations, des duos ou des reprises inoubliables. Et grosse nouveauté cette année, les téléspectateurs pourront entrer en immersion dans les coulisses du programme.

Jenifer canon, elle multiplie les looks

La soirée débutera très fort avec une prestation de Michel Polnareff. Un moment fort en émotion comme l'a confié Laury Thilleman pour TV Mag, expliquant avoir été "très impressionnée". "On a tous grandi avec lui et son répertoire. J'avoue que j'ai ravalé mes larmes au moment où il est arrivé", a-t-elle également reconnu. Le chanteur de 78 ans sera comme toujours accompagné de son piano et il sera facilement visible, grâce à sa superbe veste rouge toute pailletée.

C'est également Jenifer qui ne manquera sans doute pas de retenir l'attention. L'artiste qui vient de sortir son nouvel et neuvième album montera plusieurs fois sur scène, et la partagera notamment avec son ami Matt Pokora. Elle aussi a mis le paquet niveau look, d'abord en apparaissant dans une belle robe fleurie et dotée de très hauts talons noirs, puis en misant sur une chemise oversize kaki qui lui donne un côté ultra branché. (Voir notre diaporama).

Kendji Girac, Zazie, Amir, Benjamin Biolay, Grand Corps Malade, Juliette Armanet, Kad Merad, Michel Jonasz, Marc Lavoine, Tété, Santa (Samantha Cotta, du groupe Hyphen Hyphen), Ben Mazué, Chimène Badi, Amel Bent, Soprano, Adé, Christophe Willem, Slimane, Emma Peters, Patrick Bruel et Madimmi étaient aussi de la partie.