Laury Thilleman en robe courte pailletée face à Juliette Armanet en transparence, folle soirée

Ce mardi 29 novembre 2022, l'ambiance sera à la fête grâce à France 3. Ce soir, la chaîne diffuse La Fête de la chanson française. Une émission durant laquelle les souvenirs seront à l'honneur en musique à travers de nombreux artistes exceptionnels.

Pour être aux commandes de cette nouvelle belle soirée, France 3 a misé sur un duo d'exception. Ce sont Laury Thilleman et André Manoukian qui ont été choisis pour présenter La Fête de la chanson française. Pour l'occasion, Miss France 2011 a opté pour une petite robe courte noire pailletée. Une tenue qui met en avant ses longues jambes musclées car, ses fans le savent, le sport fait partie de son quotidien. Tout au long du tournage, l'ancien membre du jury de Nouvelle Star et elles ont eu l'honneur de recevoir de nombreux artistes de marque sur scène pour mettre en avant des chansons liées au souvenirs. Comme une première rencontre, un premier baiser ou un titre qui a fait rire ou pleurer.

Les artistes se sont retrouvés pour des moments uniques en musique à travers des improvisations, des duos ou des reprises inoubliables. Et grosse nouveauté cette année, les téléspectateurs pourront entrer en immersion dans les coulisses du programme. L'occasion pour les invités de partager leur trac et leurs émotions. Afin de débuter en beauté, la production a misé sur Michel Polnareff. "C'est très impressionnant, j'ai beaucoup pensé à mes parents et mes grands-parents. Ce n'est pas forcément ma génération mais on a tous grandi avec lui et son répertoire. J'avoue que j'ai ravalé mes larmes au moment où il est arrivé. Et puis, il y a tout un processus quand on accueille Michel Polnareff... On ne reçoit pas n'importe qui, donc on ne doit pas le voir avant qu'il se dévoile et que la scène s'allume. Il y a une haie humaine qui s'est créée avant son arrivée devant le piano, qui doit être impeccable. Ensuite, les premières notes retentissent. Il a été adorable", s'est souvenue Laury Thilleman lors d'une interview pour TV Mag.

Une pluie d'artistes

Les téléspectateurs pourront aussi voir un moment de fête autour de Kendji Girac, une surprise émouvante pour Zazie, un hommage à Charles Aznavour à l'occasion du 5e anniversaire de sa disparition ou des séquences musicales exclusives avec Benjamin Biolay, Grand Corps Malade et Juliette Armanet. Cette dernière devrait ravir ses admirateurs puisqu'elle portait un haut noir transparent, ce qui donnait une vue imprenable sur son soutien-gorge de la même couleur.

Amir, angélique tout de blanc vêtu, Kad Merad, Michel Jonasz, Benjamin Biolay, Marc Lavoine, Tété, Santa (Samantha Cotta, du groupe Hyphen Hyphen) et Madimmi étaient aussi de la partie.