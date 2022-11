"Les choses se feront en douceur" : Laury Thilleman passée à une autre histoire ? Rares confidences après la rupture

Laury Thilleman faisait un retour remarqué sur les ondes de son podcast Comment tu fais ?, à la fin du mois de septembre dernier. Après une pause qui lui avait été nécessaire, comme confié par l'ex-Miss France, suite à sa rupture avec Juan Arbelaez. "Je ne vous cache pas que c'est non sans émotion que je reprends possession de ce micro, après une pause nécessaire et un été quelque peu chamboulé que j'ai décidé de vivre seule, à explorer, voyager, me reconnecter à moi, aux autres, à la nature... et aussi à lire, beaucoup lire – une activité que j'avais quelque peu délaissée ces dernières années, par manque de temps, d'attention, ou d'intérêt. J'en avais presque oublié que lire, c'était en fait une évasion, un voyage qu'on offre à son esprit. Plus jamais je n'oublierai", avait-elle fait savoir.

Aujourd'hui, quid de son moral ? Des mois ont passé depuis cette décision avec Juan Arbelaez d'annoncer eur rupture après sept ans d'amour, en mai dernier. "Juan a égaillé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur. Merci pour le chemin parcouru. Merci pour la joie, l'amour, les rires et chaque apprentissage", avait écrit la sportive Laury Thilleman. Le couple s'était marié le 21 décembre 2019, à Brest. Du temps a donc coulé, et chacun des anciens époux a passé des vacances qui les ont véritablement rechargés. Aujourd'hui, la célèbre Bretonne serait-elle prête à retrouver l'amour ? Elle fait quelques rares confidences sur sa vie sentimentale à Télé Star, et ne ferme aucune porte.

Les choses se feront en douceur

Est-elle passée à une nouvelle histoire ? Laury Thilleman assure à nos confrères qu'elle ne révélerait cette information que le moment venu. "C'est mon jardin secret et je préfère le garder pour moi. Les choses se feront en douceur, sans que j'aie besoin de les annoncer", fait savoir l'animatrice de 31 ans. Un discours qui a donc évolué depuis cette idée de pause nécessaire, qui semble lui avoir fait le plus grand bien. C'est d'ailleurs notamment dans le sport que la jeune femme a retrouvé le moral. Le surf a une grande place dans sa vie et c'est de la plage d'Anglet, qu'elle a donné cet entretien à Télé Star. "Là, je vous parle depuis la plage d'Anglet avec un magnifique coucher ce soleil. J'ai passé l'après-midi à surfer. Je suis en train de faire ma retraite personnelle. Je viens de passer dix ans à charbonner et j'ai besoin de recul, a-t-elle confié. Quand je travaille, je suis une bosseuse acharnée, j'aime les décharges d'adrénaline. Mais je me recharge au contact de l'océan, les pieds dans l'eau, en nageant ou en surfant."