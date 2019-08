Jenifer recadre un spectateur sexiste : Marlène Schiappa lui tire son chapeau !

Lors de ce fameux concert, Jenifer avait retiré ses talons et avait alors entendu un homme lui crier : "Et le short aussi. Enlève ton short." La coach de The Voice n'a pas hésité à lui répondre : "T'es sérieux, là ? T'es sérieux ? T'es très sérieux ? Mais tu vas sortir mon gars. Tu t'es trompé de spectacle ? Et tu sais ce qu'il te dit mon short ? Il te dit tu sors ! Bonne soirée." Et de poursuivre : "C'est comme si on critiquait les filles en jupe, non mais sérieux. C'est quoi ce truc ? Je déteste ça. On s'habille comme on veut : short, jupe courte, longue, voile..."

En colère, la chanteuse de 36 ans avait conclu : "Bon, tu ne le rediras plus à une fille, ça ? Et avec ta femme à côté en plus ? Il y a ta femme à côté ? Non, ne le huez pas, je suis sûre que c'est de la maladresse. Tu veux présenter tes excuses ? Bon, je les accepte."