Jenifer : Sa mère dépassée, son père absent... Confidences sur son adolescence

Jenifer en a-t-elle fait voir de toutes les couleurs à ses parents lorsqu'elle était adolescente ? La réponse est oui et Mouloud Achour n'a pas eu peur de dire à la chanteuse de 37 ans qu'elle était une "caillera" lorsqu'elle habitait encore à Nice.

Invitée de l'émission Clique de Canal+ le mercredi 27 novembre 2019, l'interprète des Choses simples, qui vient de rééditer son album Nouvelles Pages, a admis ne pas avoir toujours eu un comportement irréprochable. Jenifer a reconnu avoir commis des petits larcins "vite fait", et avoir appris de son entourage de l'époque. Des confidences qui n'ont pas manqué de la gêner : "C'est bien, il y a mes enfants devant la télé." La chanteuse est maman de deux garçons, Aaron, bientôt 16 ans, né de son histoire d'amour avec Maxim Nucci, et Joseph, 5 ans, né de sa relation avec l'acteur Thierry Neuvic. Depuis août dernier, elle est mariée au restaurateur et entrepreneur corse, Ambroise Fieschi.

Lorsqu'elle avait 14 ans, Jenifer a fait croire qu'elle était majeure pour pouvoir se produire dans des bars et chanter dans la plus grande insouciance, et sans que sa maman ne soit au courant. "Ma maman était dépassée, elle ne pouvait pas tout gérer non plus. J'avais un papa quand même, même s'il était relativement absent à cette période de l'adolescence", a-t-elle confié. Parce que sa maman était trop naïve sur ses "petites bêtises", Jenifer a été remise dans le droit chemin par sa famille et notamment ses cousins qui l'encadraient énormément.

C'est finalement en 1997 que Jenifer entre dans la cour des grands en accédant à la finale de Graines de stars. La consécration survient quelques années plus tard, en 2002, lorsqu'elle remporte la première édition de La Star Academy.