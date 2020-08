Jenifer, son loupé avec Kendji Girac : petite revanche et taquineries

C'est parti pour la septième saison de The Voice Kids ! Samedi 22 août 2020, le premier épisode des auditions à l'aveugle est attendu sur TF1. Les téléspectateurs pourront retrouver dans les fauteuils les emblématiques et historiques coachs, Patrick Fiori et Jenifer, ainsi que Soprano, présent dans l'émission pour la troisième année consécutive. Un petit nouveau fait également son arrivée, il s'agit de Kendji Girac. Le chanteur de 24 ans est d'ailleurs une recrue de choix puisqu'il a lui-même participé au télé-crochet en 2014, allant même jusqu'à le remporter. Six ans et des milliers de tubes vendus plus tard, c'est à son tour de conseiller les jeunes talents. Un rôle qu'il a beaucoup appréhendé mais, heureusement pour lui, il est très bien entouré, notamment par Jenifer, qui a été témoin de son ascension fulgurante.

En effet, à l'époque de sa participation à The Voice, Kendji s'était présenté devant Mika, Garou, Florent Pagny et Jenifer. Cette dernière n'avait cependant pas encore reconnu l'étendue de ses talents, ne se retournant pas pour lui. C'est grâce à Mika qu'il a pu poursuivre l'aventure. Kendji et Jenifer sont malgré tout devenus très amis, ce qui leur vaut aujourd'hui de se taquiner sur le bon vieux temps. Lors de la conférence de presse de The Voice Kids, la chanteuse expliquait d'ailleurs avoir très souvent été titillée à ce sujet sur le tournage par son compère. "On a passé du bon temps et d'une certaine manière c'était une petite revanche avec moi parce qu'il me dit souvent 'ah tu vois tu ne t'es pas retournée et puis je finis coach' (rires). Mais l'esprit était vraiment bon enfant, on a beaucoup ri autour de ça". Et d'ajouter pour se défendre : "D'un côté, il valait mieux que je ne me retourne pas vu le chemin qu'il a parcouru !"

Je me suis retrouvé seul un petit moment

Plus sérieusement, Jenifer se dit "très heureuse" de partager cette saison avec lui. "C'était hyper agréable de le retrouver ! Kendji c'est quelqu'un de bon, un artiste que j'aime beaucoup, j'admire énormément son talent et son timbre de voix. Il est sorti de The Voice et il a su mener sa barque comme un grand, et maintenant il se retrouve coach dans The Voice Kids et on peut vous dire qu'il a bien relevé son rôle de coach. Il a partagé sa passion avec les plus jeunes, c'est quelqu'un de très vivant, de bienveillant." Du côté de Kendji, le plaisir fut partagé : "Ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'après avoir participé à The Voice en 2014, on avait fait pas mal d'émissions ensemble et c'est devenu mon amie, mais être coach à ses côtés six ans après, ça m'a fait me sentir bien."

Pas question pour autant de se faire des cadeaux, bien au contraire. Et alors qu'on pourrait penser que Kendji a un certain avantage, il n'en est rien. "Dès que j'ai commencé les auditions à l'aveugle, j'ai mis du temps à avoir des talents, je me suis retrouvé seul un petit moment. L'avantage je ne pouvais pas vraiment l'avoir, c'est moi qui demandais à mes amis coachs comment je pouvais faire, j'avais besoin d'eux."

C'est ce que vous pourrez découvrir ce samedi dès 21h dans The Voice Kids sur TF1 !