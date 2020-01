Jenji Kohan brisée par la mort de son fils de 20 ans : "Il n'y a pas de justice"

L'année commence de la pire des manières pour elle. Jenji Kohan, la créatrice des séries Weeds et Orange Is the New Black, a perdu son fils Charlie Noxon le soir du réveillon. Le jeune homme de 20 ans est mort à la suite d'un accident de ski à Park City, dans l'Utah. Sur les réseaux sociaux, la maman a hurlé sa rage, sa peine et son incompréhension. "Il était mon plus beau travail, écrit-elle sur Instagram. Écrire une liste d'adjectifs à son propos ne lui rendrait pas justice. Il n'y a pas de justice. Je suis la personne la plus chanceuse, parce que j'ai passé tellement de temps à voir grandir cette personne, ce garçon, cet homme brillant, drôle, sincèrement gentil. Mon enfant en or. Mon beau garçon."

Pour rappel, Charlie profitait des fêtes de fin d'année avec son père, le journaliste Christopher Noxon, son frère Oscar et sa soeur Eliza. Mais le village montagnard de Canyons Village aura été le théâtre de la joie comme de la plus triste des tragédies. Après avoir chuté sur une piste de ski, l'étudiant a été transporté en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche et a été déclaré mort "après l'intervention des soignants" – précise la patrouille de ski d'urgence de Park City Mountain. Il était en troisième année à l'université de Columbia, dans la ville de New York.