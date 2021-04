Jennifer Aniston : Bientôt un nouveau bébé dans la famille !

Eilie et Sean se sont mariés le 22 mars 2019. Ils viennent de célébrer leurs noces de cuir, correspondant à deux ans de mariage.

De son côté, Jennifer Aniston est toujours célibataire, après deux divorces aux acteurs Brad Pitt et Justin Theroux, en 2005 et 2017. L'ex-héroïne de Friends et star de la série The Morning Show a pourtant bien l'intention de fonder elle aussi une famille. Selon l'édition britannique du magazine Closer, elle compte adopter un enfant et aurait fait part de son désir à ses amis et ex-partenaires de Friends. "Jen a estimé que les retrouvailles étaient le moment idéal pour faire l'annonce, a confié la source du tabloïd. Elle a pensé que ce serait l'occasion de le dire aux garçons (...) car elle les voit rarement ces temps-ci." Courteney Cox et Lisa Kudrow déjà informées, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer auraient été ravis par cette grande annonce.

Justin Theroux, avec qui Jennifer Aniston est restée proche, devrait aussi se réjouir ! L'acteur a récemment souhaité un joyeux anniversaire à son ex-épouse, qu'il avait épousé le 5 août 2015. Après leur divorce, Justin Theroux a révélé que la séparation s'était faite dans la douceur. "La bonne nouvelle, c'est que c'était la séparation la plus douce du monde, et je choisis mes mots avec beaucoup de précaution, puisqu'il n'y a eu aucune animosité, expliquait-il. Étrangement, la chose la plus fatigante, c'est de naviguer sur la perception inévitable que les gens ont là-dessus", avait-il confié au New York Times.