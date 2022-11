Jennifer Aniston jugée pour ne pas être tombée enceinte : son ex-mari réagit

On m'a accusé d'être égoïste parce que je n'avais pas d'enfant, alors que personne ne savait ce que je traversait

Ces révélations ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. En voyant que Jennifer Aniston évoquait son combat dans le magazine Allure, et qu'elle partageait la couverture sur son compte Instagram, Justin Theroux, qui a été son époux de 2015 à 2018, a commenté d'un simple coeur et d'un poing fermé, synonyme de force et de lutte. Un message de soutien qui est le bienvenue, quand on sait qu'on a longtemps fait croire que le comédien avait quitté Jennifer Aniston parce que cette dernière refusait d'avoir un enfant - ce qui, spoiler, était faux. "On m'a accusé d'être égoïste parce que je n'avais pas d'enfant, alors que personne ne savait ce que je traversait, rappelle-t-elle. Ça a été très dur. Les gens croyait que je n'en avais que pour ma carrière. Tout ça c'était des mensonges. Je n'ai plus rien à cacher désormais."

L'ancienne héroïne de la série Friends a eu beaucoup de mal à aborder le sujet, mais elle serait parfaitement "en paix", désormais, avec le fait de ne pas avoir eu d'enfant - comme le précise une source de People. Célibataire, après avoir été en couple avec Tate Donovan, Brad Pitt ou encore Justin Théroux, elle serait potentiellement ravie à l'idée de retrouver l'amour. "J'adorerais une nouvelle relation, assure-t-elle dans Allure. Qui sait ? Ca serait super de rentrer à la maison et de me jeter dans les bras de quelqu'un et de pouvoir lui dire que j'ai passé une journée difficile..."