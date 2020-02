Jennifer Aniston : Cet ex qu'elle a en commun avec Sandra Bullock

Pour ses 51 ans, Jennifer Aniston a eu un beau cadeau : le magazine Interview lui a dédié une très longue entrevue assortie de la couverture. Les photos, sublimes, prouvent que l'actrice est au top de sa carrière.

Accompagnée de sa très bonne amie Sandra Bullock, l'actrice qui jouait l'inoubliable Rachel Green dans Friends s'est souvenue de la manière dont elle se sont rencontrées, c'était aux Golden Globes dans les années 90. Et ceci grâce à l'acteur Tate Donovan, qui se trouve être l'ex de Jennifer... mais aussi de Sandra !

"Toi et moi avons des souvenirs complètement différents", a dit Sandra à Jen. "Remontons dans le temps, a répondu l'ex de Justin Theroux, j'essaie de me souvenir en quelle année c'était, dans ce petit restaurant..." "Oui ! Et on a été présentées par notre ex, continue Sandra Bullock, je dis 'notre' parce toi et moi nous avons partagé cette personne."

Très amusée, Jennifer Aniston a trouvé que c'était "une merveilleuse manière" de décrire cette relation et Sandra d'ajouter que l'acteur de Newport Beach était une "personne très patiente" dans la mesure où il a été en couple avec les deux actrices. "On dirait qu'il a un type de femme, a ajouté Jennifer Aniston. "Talentueuse, marrante, gentille, introspective", complète Sandra.

Sandra Bullock et Tate Donovan ont été ensemble de 1990 à 1994 alors que Jennifer Aniston a été sa petite amie de 1995 à 1998. Un hasard du calendrier qui n'a en rien affecté l'amitié entre les deux femmes, qui sont toujours en excellents termes.

Sur Instagram, elle a posté quelques clichés issus du photoshoot d'Interview. En légende, elle remercie Sandra Bullock de l'avoir accompagnée et pour cette conversation "à propos de tout et de rien". "Je t'aime tant", conclut-elle.

Dans le reste de l'interview, celle qui interprète Alex Levy dans la série à succès The Morning Show a déclaré se voir vieillir au bord de la mer. "Je ne me vois pas précisément, mais j'ai une image dans la tête où j'entends l'océan, je vois l'océan, j'entends des rires, je vois des enfants courir, j'entends des glaçons dans un verre, je sens de la nourriture en train d'être cuisinée. C'est la joyeuse image que j'ai dans la tête."