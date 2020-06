Jennifer Aniston : La belle et triste histoire derrière ses tatouages...

Il était l'un des hommes (ou plutôt l'un des mâles) les plus importants de sa vie. Norman, le chien de Jennifer Aniston est décédé en mai 2011 à l'âge de 15 ans, laissant la star de Friends totalement déboussolée. Habituée à passer de longues journées avec son fidèle meilleur ami, Jennifer était inconsolable à la perte de son animal de compagnie. Rapidement, l'ex de Brad Pitt avait décidé de réaliser un tatouage en hommage à Norman, son regretté Gallois Corgie-Terrier. Depuis 2011, on peut désormais lire sur son pied droit le prénom Norman écrit en lettres cursives.

Mais ce n'est pas le seul tatouage que Jen a réalisé pour son défunt compagnon. L'ex-femme de Justin Theroux a également un autre tatouage à l'intérieur du poignet pour Norman. Selon le magazine People, c'est au cours d'une conversation avec son amie Lisa Kudrow que Jennifer aurait dévoilé un peu plus son tatouage dévoilant les chiffres 11.11 à l'intérieur de son poignet. Une source aurait confié au magazine People que ce tatouage était "très spirituel" et que "le numéro 11 est également spécial pour elle en raison de son anniversaire et de Norman" (Jennifer Aniston est née le 11 février et Norman est décédé en 2011).

Si personne ne sait exactement quand Jennifer a réalisé ce tatouage, il a été aperçu pour la première fois en fin d'année 2018. Elle l'avait exposé également aux Golden Globe Awards 2020 et aux 2020 SAG Awards en faisant signe aux caméras sur le tapis rouge. Deux très beaux hommages à Norman que Jennifer surnommait affectueusement "son petit garçon".