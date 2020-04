Brad Pitt et Jennifer Aniston confinés ensemble ?

Combien de fans de Jennifer Aniston et Brad Pitt auraient aimé que cette histoire aussi farfelue qu'improbable soit vraie ? Beaucoup, à n'en pas douter. Alors quand Grazia.fr a sorti le 1er avril 2020 (une date qui ne devait bien évidemment rien au hasard) que l'actrice de 51 ans et l'acteur de 56 ans étaient confinés ensemble, certains n'ont pu empêcher d'y croire, ce qui a provoqué un petit buzz.

Le site de Grazia est allé jusqu'à inventer le témoignage d'un proche que le célèbre et puissant site TMZ aurait recueilli : "Ils se sont fait piéger ! Les Américains étant confinés comme le reste de la planète à cause de la pandémie de Covid-19, Jen et Brad, qui se revoient discrètement depuis plusieurs semaines, se sont retrouvés coincés chez elle au même moment ! Impossible de partir !" Le site de Grazia n'a pas tardé à préciser que c'était un poisson d'avril et que l'histoire avait donc été inventée de toutes pièces. Pour autant, certains sites américains ont quand même repris ce confinement de Jennifer Aniston et Brad Pitt entièrement inventé. La fausse information a aussi bénéficié de son petit buzz sur Twitter.