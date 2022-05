Jennifer choquée par son image dans Mariés au premier regard : "Je n'ai pas vu mon corps changer"

Jennifer est l'une des candidates de Mariés au premier regard 2022. Dans l'émission, les téléspectateurs de M6 peuvent suivre ses aventures avec Eddy (37 ans), avec lequel elle est compatible à 81%. Mais c'est un autre sujet que la belle brune de 31 ans a souhaité aborder sur son compte Instagram, lundi 30 mai. Celui de son poids.

Le 14 mai dernier, Jennifer a révélé qu'elle avait perdu pas moins de 11 kilos depuis la fin du tournage de Mariés au premier regard. Si à ce moment-là, elle n'avait pas souhaité rentrer dans les détails, la mère de famille a accepté de se livrer sans filtre avant la diffusion du dernier épisode. Ainsi, les internautes ont pu découvrir que ce sont à cause de "moments de stress, de doutes, d'épreuves tout au long de cette expérience (qui se passe sur plusieurs mois)" qu'elle a pris beaucoup de poids. "C'est un chamboulement réel dans une vie de tous les jours. Même si c'est moi qui avait décidé de la vivre, tout n'a pas été si facile. Cela n'a pas été évident de tout gérer en même temps. Entre mon travail, ma vie de maman et les soucis familiaux à gérer qui se sont greffés à tout ça, j'ai subi un réel mal intérieur où je me suis réfugiée dans la 'mauvaise bouffe'. Je n'ai pas vu mon corps changer à ce moment", a-t-elle révélé.

Ce n'est que lorsqu'elle a vu les premières images de son expérience dans Mariés au premier regard que Jennifer a pris conscience que sa silhouette n'était plus la même. Et elle a "eu beaucoup de mal à l'admettre". "Pour être transparente avec vous, j'ai pris beaucoup de poids depuis les derniers mois durant le tournage. J'ai eu un réel déclic et une grosse prise de conscience en me voyant à l'écran. Cette prise de poids, cette fatigue qui s'accumulait ce manque de dynamisme, ce n'était pas moi... (...) Pour ma part, avec beaucoup de volonté, de persévérance et un programme de rééquilibrage alimentaire (un suivi précis en Coaching que j'ai pu faire) ainsi que quelques séances de sport, j'ai pu perdre +/- 10 kg", a-t-elle poursuivi.