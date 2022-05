Jennifer (Mariés au premier regard) amincie de 11kg : sa "prise de conscience" qui a tout changé

Jennifer a été révélée au grand public dans Mariés au premier regard 2022 (M6). La belle Lilloise, qui est proche de la maman d'Iris Mittenaere, est compatible à 81% avec Eddy (37 ans). Et comme les téléspectateurs ont pu le découvrir la semaine passée, tous deux se sont dit "oui" devant leurs proches. Un moment sur lequel la gérante d'un salon de coiffure de 31 ans s'est confiée en story Instagram le 14 mai dernier. Puis elle a fait une confidence qui n'est pas passée inaperçue.

Certains internautes ont remarqué que lors du tournage de Mariés au premier regard, Jennifer avait une silhouette différente. La jeune femme, qui a opté pour un tailleur et non une robe de mariée, avait en effet quelques kilos en plus et s'est exprimée sur le sujet. "J'ai perdu beaucoup de poids", a-t-elle tout d'abord écrit. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait "pris beaucoup de poids" avant l'expérience. "J'ai eu une grosse remise en question et une prise de conscience", s'est-elle justifiée.

Mais la maman célibataire a souhaité se reprendre en main afin de se sentir mieux dans son corps. Et elle a atteint son objectif. "J'ai perdu 11 kg. Je ne suis pas maigre, je ne suis pas en sous-poids. Je suis retombée à mon poids idéal", a conclu la candidate qui a ainsi répondu à toutes les questions que se posait sa communauté.

Son mari Eddy a également évoqué ce sujet il y a peu. Le 5 mai dernier il a dévoilé un avant/après saisissant. On pouvait notamment voir un cliché de lui pris en 2016. A l'époque, il avait des lunettes de vue et plusieurs kilos en plus. "Il est temps pour moi de vous parler de qui j'étais, et de qui je suis aujourd'hui. Il y a quelques années, j'étais très différent physiquement et mentalement. Je me suis battu dans la vie pour beaucoup de choses. Et celle-ci en fait partie. Grâce au #mental, au #sport, j'ai perdu plus de 22kg... c'est ce qui fait de moi un homme, #fier et #fort !", expliquait-il. Une grosse perte de poids qui lui a permis de prendre en assurance.