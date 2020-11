Jennifer Grey (Dirty Dancing) : les termes très lucratifs de son divorce avec Clark Gregg

L'histoire se termine dans l'apaisement. Au mois de juillet 2020, Jennifer Grey a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle se séparait de son époux Clark Gregg après dix-neuf ans de mariage. Un mois plus tard, les papiers du divorce étaient remplis... et voilà qu'une entente a été trouvée entre les deux ex. Une chose est sûre, la comédienne de 60 ans n'y perd pas au change. Elle conservera 100% de ce qu'elle a gagné grâce à son rôle dans le film Dirty Dancing, dans lequel elle donnait la réplique - et plus si affinités - en 1987 à Patrick Swayze, selon les informations de People.

Le divorce sera officiel le 16 février 2021. Le couple, qui a une fille de 18 ans nommée Stella, devrait vivre dans la même maison pendant six mois jusqu'à ce que la demeure ne revienne à Jennifer Grey - à moins qu'elle ne la vende, elle devra alors diviser la somme avec son ex. Un bien qui n'est pas le seul à lui revenir de droit. Clark Gregg, qui tient le rôle de l'Agent Phil Coulson dans plusieurs films Marvel et dans la série ABC Les agents du SHIELD, partagera les royalties des trente projets pour lesquels il a incarné ce personnage. Il versera également à son ancienne épouse 10% de ses nouvelles interventions au cinéma et 5% pour la télévision. En sus, il se séparera de 15 144 dollars pour, en échange, éviter une pension alimentaire.