Jennifer Lauret sollicitée pour revenir dans Camping Paradis : elle justifie son refus catégorique

Depuis plusieurs semaines, Jennifer Lauret a rejoint la grande famille de Demain nous appartient sur TF1. Elle y campe le rôle de Raphaëlle Perraud qui partage un passif amoureux avec Xavier Meffer, joué par Charles Lelaure, le père de leurs deux filles Camille et Maud (interprétées par Elisa Ezzedine et Sixtine Dutheil).

Il s'agit d'un nouveau chapitre dans la carrière de la comédienne donc, laquelle s'est longtemps essayée à plusieurs activités. Gérante de chambres d'hôtes, ouverture d'un bar à tapas... la maman de quatre enfants sait assurément se diversifier ! Mais l'on retiendra surtout de Jennifer Lauret qu'elle a été l'une des stars de Camping Paradis pendant six ans, de 2006 à 2012. Durant cette période, elle a prêté son image au personnage d'Ariane Leroy, non sans mal en raison de conditions de tournage éprouvantes.

"C'était un tournage difficile, nous tournions hors saison, comme si c'était l'été. C'est l'envers du décor : il faisait 4 degrés, mais on devait prétendre qu'il en faisait 30 ! Nous avions tout le temps froid. Ça m'a marquée et, depuis, je suis très frileuse", a-t-elle révélé à TV Grandes Chaînes. Reste que Camping Paradis a été une belle aventure pour Jennifer Lauret qui l'a tout de même quitté "sans regret" comme elle l'avoue. Et d'ailleurs, elle n'est pas près de revenir.

"Je venais d'accoucher de Nell et je tournais en parallèle dans Julie Lescaut et Une famille formidable. Mon départ de la série s'est fait rapidement. Nous n'avons pas eu le temps d'écrire une sortie. La production m'a rappelée plusieurs fois, mais je n'avais plus l'envie, j'avais fait le tour de mon personnage", estime-t-elle désormais.