Jennifer Lawrence enceinte : elle raconte ses premiers rendez-vous (un peu risqués) avec son mari

Le monde entier l'a découverte enceinte de plusieurs mois lors de l'avant-première newyorkaise du film Don't look up, début décembre. Mais c'est certainement la seule chose que Jennifer Lawrence concède. Sa vie privée, elle la protège farouchement, tant et si bien que chaque interview qu'elle accorde est un exercice de style pour contourner les sujets épineux. "Gênée de ne pas vouloir parler de son bébé ni de son mari" lors d'une rencontre organisée avec le magazine Vanity Fair, la comédienne américaine de 31 ans a toutefois raconté son premier rendez-vous galant avec Cooke Maroney, le marchand d'art qu'elle a épousé en 2019.

Habituée à être très entourée depuis le succès retentissant de la saga Hunger Games, Jennifer Lawrence avait effectivement accepté de prendre un petit risque par amour. "Quand Cooke m'a invitée à dîner pour la première fois, je me suis dit que ce serait vraiment trop bizarre d'arriver avec mon garde du corps. Et je suis donc venue toute seule, sans filet, se souvient-elle auprès de Vanity Fair. Pour les premiers rendez-vous, ça me stressait un peu et puis je m'y suis faite. Je me suis rendu compte que mon intimité était mieux préservée quand je n'avais pas de garde du corps."

J'ai un très fort instinct de protection, c'est physique

Elle laisse fuiter si peu d'information à son propos, que Jennifer Lawrence aurait bien pu accoucher dans le secret et nous n'en saurions rien. "Je n'en suis pas à engueuler les gens qui me posent des questions, mais j'ai quand même un très fort instinct de protection, c'est physique, avoue-t-elle. Je veux tout faire pour que mes enfants vivent sans qu'on vienne fouiner dans leur existence." Jennifer Lawrence avait annoncé, en septembre 2021, qu'elle était enceinte de son premier enfant. Elle avait simplement confirmé l'information aux sites américains PEOPLE, TMZ et Page Six. Pour savoir quand envoyer les faire-part de félicitations, en revanche, l'affaire risque bien de se corser...

Retrouvez l'interview intégrale de Jennifer Lawrence dans le magazine Vanity Fair du mois de mars 2022.