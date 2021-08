Jennifer Lopez et Ben Affleck à nouveau en couple : Matt Damon donne son avis

Ces temps-ci, le couple formé par Jennifer Lopez et Ben Affleck est au coeur de toute l'attention. Matt Damon, ami proche de l'acteur, a partagé tout le bien qu'il souhaite aux ex-fiancés qui se sont retrouvé après une séparation qui remonte à plus de quinze ans.

En effet, le héros du film Stillwater est un ami proche de Ben Affleck et a récemment affirmé qu'il souhaite que la romance des deux tourtereaux aille de l'avant, car il veut vraiment qu'ils soient tous les deux "heureux". Lorsque le Daily Mail, lui a demandé ce qu'il pensait au sujet du couple, il a annoncé : "Oh mec, personne ne le veut plus fort que moi." Durant son interview, Matt Damon n'a pas manqué de rappeler que Jennifer Lopez est "pleinement engagée" dans sa relation avec Ben Affleck, même s'ils ne comptent pas de se marier.

Une source a récemment affirmé à E! : "Ils sont pleinement engagés les uns envers les autres... Ils ont mêlé leur vie et leur famille et ne ressentent pas encore le besoin de se fiancer (...). Ils sont tous deux très bien dans leur relation et Ben la vénère. Ils sont vraiment faits pour être ensemble et tout le monde autour d'eux pense qu'ils se correspondent parfaitement." Des propos qui font écho à ce qu'une source avait d'ailleurs commenté à ET Online le mois dernier, disant que les amis du couple "ne seraient pas surpris s'ils emménagent ensemble et finissent par finir ensemble. Ils passent tout leur temps libre ensemble et font de leur relation une priorité."

Il faut avouer qu'à l'époque où Jennifer Lopez et Ben Affleck sortaient ensemble, Matt Damon n'avait pas manqué d'apporter tout son soutien. Au sujet de son ami, ce dernier avait d'ailleurs annoncé : "Il mérite tout le bonheur du monde. Je suis heureux pour les deux."

Concernant Jennifer Lopez et Ben Affleck, tout porte à croire que couple devrait bientôt emménager ensemble. Dernièrement, le couple a même été aperçu ensemble en pleine visite. Et la semaine dernière, le couple aurait eu un coup de coeur pour une villa démentielle à 85 millions de dollars.