Jennifer Lopez et Ben Affleck : robe transparente et fluo... la bombe collée-serrée à son mari après les disputes !

Elle est venue applaudir son homme... quitte à lui voler la vedette. Juste un peu. Ben Affleck sera prochainement à l'affiche du nouveau drame d'Alex Convery intitulé AIR, qui sera mis en ligne sur Amazon Prime Video. C'est tout naturellement, donc que le comédien s'est rendu à l'avant-première du film organisé aux États-Unis, à Los Angeles, le 27 mars 2023. Le comédien a assisté à l'évènement au bras de son épouse, la sublime Jennifer Lopez, qui a fait vriller tous les regards à l'aide d'une robe à la fois transparente et fluorescente.

S'ils flottaient sur un petit nuage, et qu'ils ont partagé de nombreux bisous pour le plus grand plaisir des photographes, Jennifer Lopez et Ben Affleck n'étaient pas les seuls à déferler sur le tapis rouge, le jour de la première du film AIR. Les amoureux ont ainsi pu croiser Jason Bateman et Amanda Anka, Chris Tucker, Jimmy Kimmel et Molly McNeamey, Mariah Linney et Madison Bailey, Patrick Whitesell et Pia Miller, Fat Joe, Caylee Cowan, Julius Tennon et Viola Davis , Karrueche Tran, Matt Damon , Luciana Barroso, Allison Dunbar et Ron Perlman, Tiffany Haddish, Andre Lemmers et Adriana Lima , Tony Robbins, Jennifer Searle, Sasha Calle, Marc D'amelio et Heidi D'amelio, Chris Messina, Blanca Blanco, Chantel Jeffries, Lily Rabe, KJ Smith, Titus Welliver, Jose Stemkens, Thuso Mbedu, Lil Rel Howery, Ava Michelle, Jeff Hamilton, Karla Souza, Garcelle Beauvais, Anthony Michael Hall, Lucia Oskerova ou encore Kevin Smith.