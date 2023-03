Ben Affleck recadré par Jennifer Lopez aux Grammy, on connaît enfin toute la vérité !

Il y a des scènes qu'on n'oublie jamais et qui font le tour d'Internet en l'espace de quelques minutes. Récemment, c'est dans la saison 3 de Lol, qui rit sort, que la scène du peigne de Leïla Bekhti a fait sensation. Les Américains ont eux aussi leurs moments de gloire. Pas plus tard qu'il y a deux mois, après un mariage grandiose et un buzz autour de leur retour de flamme inespéré, Jennifer Lopez et Ben Affleck devenaient eux aussi les stars des Grammy Awards en raison d'un léger crêpage de chignon dont on connaît désormais les moindres détails.

A l'époque, Trevor Noah, présentateur de la cérémonie, s'installe juste à côté de la table du couple. Ce dernier est donc filmé et heureusement pour les internautes qui s'en sont donné à coeur joie de voir Ben Affleck se faire remonter les bretelles par sa J.Lo chérie, visiblement agacée par la moue boudeuse et le manque d'entrain de son mari pourtant privilégié d'être à une si belle soirée.

Interviewé par The Hollywood Reporter, Ben Affleck est sorti du silence et a livré sa vérité sur cette scène devenue aussi mythique que le porté de Dirty Dancing. Autant dire qu'il a vite balayé les rumeurs de clash et de divorce (oui, déjà) qui circulaient depuis ce temps-là. Cette scène entre son épouse et lui n'était rien d'autre qu'un "truc de mari et de femme" et le résultat de son malaise d'être face caméra : "J'ai passé un bon moment aux Grammys. J'ai vu Trevor Noah s'approcher et je me suis dit : 'Oh, mon Dieu'." L'idée d'être soudainement au centre de l'attention n'a pas vraiment fait frétiller de bonheur l'acteur de Gone Girl, qui a bien essayé de se faire la malle : "Je me suis penché vers Jennifer, et je lui ai dit : 'Dès qu'ils commenceront à tourner, je vais m'éloigner de toi et te laisser à côté de Trevor.' Elle m'a répondu : 'Tu ferais mieux de ne pas partir'." Ben Affleck est donc resté aux côtés de sa douce. La suite, tout le monde la connaît !

L'amour toujours au top

En 2021, un fait à peine croyable se produit. Jennifer Lopez et Ben Affleck, tous deux célibataires, se reverraient dans le plus grand des secrets. Un possible retour de flamme entre les deux, dix-sept ans après leur première idylle, met la Toile en émoi et embrase le monde quand il est confirmé. Ceux que l'on surnommait Bennifer sont bel et bien de retour et ont repris l'histoire là où ils l'avaient exactement laissée. En juillet dernier, la chanteuse et l'acteur se disent 'oui' à Las Vegas, avant qu'une cérémonie officielle ne soit organisée au domicile de l'acteur en Géorgie. Conclusion : après autant de temps perdu, le couple n'est pas près de se lâcher.