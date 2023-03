Diaporama : Ben Affleck recadré par Jennifer Lopez aux Grammy, on connaît enfin toute la vérité !

1 / 16 Ben Affleck recadré par Jennifer Lopez aux Grammy, on connaît enfin toute la vérité !

2 / 16 On connaît enfin la vérité sur la scène, devenue mythique, entre Jennifer Lopez et Ben Affleck lors de la cérémonie des Grammy Awards en février dernier Trevor Noah, Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck - Présentateur des Grammy Awards, l'humoriste Trevor Noah n'a pas manqué de faire une référence aux Mémoires du prince Harry, parus début janvier et intitulés Le Suppléant (Fayard) en évoquant l'anecdote de son pénis gelé. © Capture TV CBS via Bestimage © BestImage, © Capture TV CBS via Bestimage

3 / 16 Interrogé par The Hollywood Reporter, Ben Affleck a accepté de livrer sa version des faits concernant les images de son remontage de bretelles par J.Lo face caméra Ben Affleck et sa femme Jennifer Affleck (Lopez) débarquent, avec leurs enfants, d'un jet privé en provenance de Miami sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles, le 9 octobre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

4 / 16 L'explication est aussi simple que la suivante : peu à l'aise à l'idée d'être dans le champs de la caméra pendant la cérémonie en voyant approcher l'animateur de sa table, Ben aurait indiqué dans l'oreille de sa douce, sans savoir que les caméras filmaient alors, qu'il comptait s'éloigner le temps de sa présence. Exclusif - Ben Affleck fait une visite surprise à sa femme Jennifer Lopez à son bureau dans West Hollywood, États Unis, le 03 Mars 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

5 / 16 "Je me suis penché vers Jennifer, et je lui ai dit : 'Dès qu'ils commenceront à tourner, je vais m'éloigner de toi et te laisser à côté de Trevor.' Elle m'a répondu : 'Tu ferais mieux de ne pas partir'." Trevor Noah, Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck - Présentateur des Grammy Awards, l'humoriste Trevor Noah n'a pas manqué de faire une référence aux Mémoires du prince Harry, parus début janvier et intitulés Le Suppléant (Fayard) en évoquant l'anecdote de son pénis gelé. © Capture TV CBS via Bestimage © BestImage, © Capture TV CBS via Bestimage

6 / 16 Ben Affleck est donc resté sagement aux côtés de son épouse Exclusif - Ben Affleck and Jennifer Affleck (Lopez) - Les célébrités arrivent à l'hommage funèbre de JR Ridinger à Miami, le 8 octobre 2022. JR Ridinger était le directeur générale de la "Market America", décédé le 30 août 2022 d'une embolie pulmonaire à l'âge de 63 ans. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 16 La suite, tout le monde la connaît ! Ben Affleck et Jennifer Lopez affichent leur amour retrouvé sur le red carpet du film "The last Duel" lors du 78ème festival international du film de Venise, la Mostra le 10 septembre 2021. © Future-Image via ZUMA Press / Bestimage © BestImage, Zuma Press/Bestimage

Interrogé par The Hollywood Reporter, Ben Affleck a accepté de livrer sa version des faits concernant les images de son remontage de bretelles par J.Lo face caméra

