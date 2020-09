Jérémy Brun (Top Chef) bientôt papa : le sexe du bébé révélé

"Nous y voilà... Ce moment où nous avons appris le sexe de notre babywild. Merci à nos amis @tattoo23nice et @margotattoo23 de nous avoir fait le ballon. C'était ouuuuf !!! Ensuite nous avons pris le temps de le faire à nos familles... Je vous laisse découvrir ces moments en images...", a écrit la future maman en légende de ce post.

De son côté, Jérémy Brun a dit avoir hâte de serrer son fils dans ses bras. Puis en commentaire de cette même vidéo partagée par le cuisinier, Alexia a déclaré tout son amour au beau brun et à leur futur enfant : "Mes deux hommes je vous aime tant, hâte de voir cette bouille qui est le fruit de notre amour. Merci les anges, l'univers et la vie pour ce cadeau tant attendu. Je t'aime tellement mon futur mari, merci d'être cet homme au quotidien. Ton fils a beaucoup de chance, il va vite le découvrir."

Rappelons que c'est en juillet dernier que Jérémy Brun avait annoncé la grossesse de sa moitié sur Instagram. "Je rêvais d'être avec toi... Je rêvais de vivre avec toi... Je rêvais de te demander en mariage... Je rêvais que tu portes notre enfant et de créer notre famille. Aujourd'hui, tu as exaucé mon rêve, celui de devenir père. Merci ma vie @djust.wild je t'aime plus que tout. Hâte de serrer notre baby wild que j'aime déjà dans nos bras", écrivait-il en légende d'une photo du petit baby bump d'Alexia, échographie en main.