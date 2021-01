Jérémy Frérot exaspéré, il pousse un coup de gueule : "Ceux qui font ça n'ont pas de face"

Jérémy Frérot fait partie de ces personnalités qui défendent haut et fort leurs opinions. Le musicien s'investit de plus en plus dans la cause environnementale. Son but : préserver coûte que coûte sa belle région, le bassin d'Arcachon (Gironde). Alors, quand il retrouve un déchet sur sa plage adorée, il ne peut s'empêcher de monter au créneau.

"Hier, je me suis garé sur le parking de la Salie sud, une plage que j'aime. Je n'avais pas mis un pied dehors que je suis tombé sur un mégot encore fumant... Ceux qui font ça n'ont pas de face. Je les méprise et voudrais leur expliquer de vive voix comment nous vivons ici. Vous n'avez rien à faire sur le bassin d'Arcachon en faisant cela", s'est insurgé Jérémy Frérot sur Instagram, appelant ce pollueur à déménager avec le hashtag #BarrezVous.