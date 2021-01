Diaporama Jérémy Frérot exaspéré, il pousse un coup de gueule : "Ceux qui font ça n'ont pas de face"

1 / 12 Exclusif - Le chanteur Jérémy Frérot, mari de L. Manaudou, accompagné d'une trentaine de bénévoles, a décidé cette année de lancer une opération de nettoyage de plages, "Initiatives oceanes" animée et dirigée par lui-même. Avec l'aide de Surfrider il a lancé cette collecte sur une de ses plages préférées depuis son enfance ici, entre Arcachon et les Landes. Il a fait une pause dans sa tournée pour organiser cette action et il etait seul, sans Laure, pour ce combat. Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de plages, lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces collectes de déchets sont organisées par des bénévoles grâce à l'accompagnement de Surfrider Foundation Europe. © Patrick Bernard/ Bestimage

2 / 12 Exclusif - Jérémy Frérot - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche prochain", présentée par M.Drucker, et diffusée le 6 janvier sur France 2. Le 17 décembre 2018 © Guillaume Gaffiot / Bestimage

3 / 12 Exclusif - Jérémy Frérot lors de l'enregistrement de l'émission "La Chanson de l'Année 2019" aux Arènes de Nîmes, le 16 mai 2019. L'émission sera diffusée sur TF1 le samedi 15 juin. TF1 propose aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle avec "La Chanson de l'Année" présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV. Les téléspectateurs pourront élire en direct "La Chanson de l'Année" parmi les 20 titres en compétition. Les votes débuteront dès 21 h et le prix sera annoncé en fin d'émission. Un prix d'honneur sera également remis au cours de la soirée à un artiste emblématique de la chanson française. " © Guillaume Gaffiot/Bestimage

4 / 12 Exclusif - Le chanteur Jérémy Frérot, mari de L. Manaudou, accompagné d'une trentaine de bénévoles, a décidé cette année de lancer une opération de nettoyage de plages, "Initiatives oceanes" animée et dirigée par lui-même. Avec l'aide de Surfrider il a lancé cette collecte sur une de ses plages préférées depuis son enfance ici, entre Arcachon et les Landes le 3 Mai 2019. Il a fait une pause dans sa tournée pour organiser cette action et il etait seul, sans Laure, pour ce combat. Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de plages, lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces collectes de déchets sont organisées par des bénévoles grâce à l'accompagnement de Surfrider Foundation Europe. © Patrick Bernard/ Bestimage

5 / 12 Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015.





6 / 12 Exclusif - Jérémy Frerot ouvre son restaurant, le Pestacle, au port de La Teste. Jeremy Frerot, le célèbre chanteur et mari de Laure Manaudou, rêvait depuis longtemps comme beaucoup de Star de monter son restaurant © Patrick Bernard / Bestimage

7 / 12 Jérémy Frérot - Deuxième jour de la 33ème édition du Téléthon au Parc de la Villette à Paris le 7 décembre 2019. Le compteur de la 33ème édition du Téléthon a atteint 74,6 millions d'euros dimanche 8 décembre, en hausse par rapport à l'édition 2018 où l'événement caritatif avait été bousculé par la mobilisation des "gilets jaunes". © Tiziano Da Silva/Bestimage

8 / 12 Exclusif - Le chanteur Jérémy Frérot, mari de L. Manaudou, accompagné d'une trentaine de bénévoles, a décidé cette année de lancer une opération de nettoyage de plages, "Initiatives oceanes" animée et dirigée par lui-même. Avec l'aide de Surfrider il a lancé cette collecte sur une de ses plages préférées depuis son enfance ici, entre Arcachon et les Landes le 3 Mai 2019. © Patrick Bernard/ Bestimage

9 / 12 Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015.





10 / 12 Exclusif - Le chanteur Jérémy Frérot, mari de L. Manaudou, accompagné d'une trentaine de bénévoles, a décidé cette année de lancer une opération de nettoyage de plages, "Initiatives oceanes" animée et dirigée par lui-même. Avec l'aide de Surfrider il a lancé cette collecte sur une de ses plages préférées depuis son enfance ici, entre Arcachon et les Landes le 3 Mai 2019. Il a fait une pause dans sa tournée pour organiser cette action et il etait seul, sans Laure, pour ce combat. Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de plages, lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces collectes de déchets sont organisées par des bénévoles grâce à l'accompagnement de Surfrider Foundation Europe. © Patrick Bernard/ Bestimage

11 / 12 Exclusif - Le chanteur Jérémy Frérot, mari de L. Manaudou, accompagné d'une trentaine de bénévoles, a décidé cette année de lancer une opération de nettoyage de plages, "Initiatives oceanes" animée et dirigée par lui-même. Avec l'aide de Surfrider il a lancé cette collecte sur une de ses plages préférées depuis son enfance ici, entre Arcachon et les Landes le 3 Mai 2019. Il a fait une pause dans sa tournée pour organiser cette action et il etait seul, sans Laure, pour ce combat. Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de plages, lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces collectes de déchets sont organisées par des bénévoles grâce à l'accompagnement de Surfrider Foundation Europe. © Patrick Bernard/ Bestimage