Jérémy Frérot, séparé de Laure Manaudou : il se lâche dans une démo de pole dance, c'est chaud !

Les artistes qui ont la chance de réussir et de connaître une gloire sans nom sont souvent sur les routes. Mais pour Jérémy Frérot, pas de tournée en perspective pour le moment. Le chanteur de 32 ans, ancien membre des Fréro Delavega, n'était toutefois pas auprès de sa femme Laure Manaudou et leurs deux garçons pendant plusieurs jours. L'interprète de Revoir a mis le cap sur la ville de Lyon où se tenaient les spectacles 2023 des Enfoirés. Une big réunion pour la bonne cause au cours de laquelle Jérémy Frérot s'est lâché.

Dans un post Instagram dévoilé ce mercredi 18 janvier, l'artiste a dévoilé les coulisses de ces concerts incontournables, longtemps privés de leur ambiance légendaire en raison de la crise de la Covid-19. Avec toutes les stars engagées dans la cause, parmi lesquelles Jenifer, Carla Bruni-Sarkozy, Nolwenn Leroy, Joyce Jonathan, Philippe Lacheau, Patrick Bruel et Sébastien Chabal, Jérémy Frérot a mis l'ambiance et poussé la chansonnette pour son plus grand plaisir. Il s'est même lancé dans une session de pole dance, dévoilant la force de ses abdominaux au passage. Si les gestes sont encore bourrus, Jérémy Frérot a reçu les encouragements de Claire Francisci, femme experte en la matière d'Arnaud Ducret.