Jérémy (Koh Lanta) : Un incident "douloureux" vient perturber son voyage

Pour ses 30 ans, Jérémy a été gâté. Sa compagne Candice, rencontrée sur le tournage de Koh Lanta, lui a offert le voyage de ses rêves à Tahiti. Depuis le début de l'année 2020, le couple se régale donc sous les cocotiers de la plus grande île de la Polynésie française, loin du froid hivernal en métropole. Entre découverte du paysage, balades sur la plage et pauses douceur à échanger des baisers, Jérémy et Candice vivent leur meilleure vie. Du moins jusqu'à ce jeudi 16 janvier.

En effet, l'ancien aventurier est apparu sur Instagram en mauvais état. Sur la photo, il dévoile un oedème à la lèvre supérieure causé par un insecte de la région. "Un vrai plaisir d'être à Tahiti... Piqué aujourd'hui pendant la rando par un insecte volant, pas vu par quoi !", explique-t-il. Et d'ajouter : "C'était juste beaucoup plus douloureux qu'une guêpe, mais je ne connais pas trop les espèces du coin..." Heureusement, pas de quoi entacher sa bonne humeur puisque Jérémy assure tout de même qu'il s'agissait de leur "meilleure journée depuis le début".

En outre, en commentaires, le beau brun a suscité de gentilles moqueries de la part de ses followers. "Ah mince, tu as fait un peu de chirurgie esthétique, mon ami", "Tant que tu ne te transformes pas en Laam", "Mieux que le Botox", "Faudrait te faire piquer l'autre côté, tu auras une bouche pulpeuse", s'amuse-t-on. Même Candice n'a pas résisté à l'envie de se montrer taquine à son encontre. En story Instagram, la jolie blonde a à son tour posté quelques clichés du visage défiguré de Jérémy. Voilà une journée qu'ils ne sont pas près d'oublier !