Jeremy Renner "dans un état critique" après un accident, suite au blizzard du siècle

C'est une terrible nouvelle pour les nombreux fans de Marvel et de Jeremy Renner. L'acteur de 51 ans, qui campe régulièrement le rôle du super-héros Hawkeye dans la franchise de films à succès depuis plus de dix ans maintenant, a été victime d'un grave accident alors qu'il était en train de déneiger. "Nous pouvons confirmer que Jeremy Renner est dans un état critique mais stable avec des blessures subies à la suite d'un accident lié aux conditions météorologiques alors qu'il déneigeait plus tôt dans la journée", a déclaré le représentant du comédien au média américain Deadline dimanche 1er janvier.

Aucune précision supplémentaire n'a été communiquée et le mystère demeure autour de la nature même de l'accident en question, qui a conduit l'acteur directement à l'hôpital. Selon plusieurs médias, il s'agirait d'un accident de chasse-neige. Jeremy Renner possède au moins une machine de ce type, et il poste régulièrement du contenu avec l'engin sur ses réseaux sociaux. On peut ainsi le voir s'en servir dans sa story à la une nommée "Holiday" de son compte Instagram.

Un adepte du chasse-neige

Si le manager de la star américaine n'a pas donné de détails quant au lieu de l'accident, il serait toutefois survenu près de la propriété que l'acteur possède aux États-Unis dans les alentours de Lake Tahoe, dans le Nevada. Une hypothèse d'autant plus crédible que cette région a été touchée par une tempête lors du nouvel an accompagnée de chutes massives de neige. Pas moins de 17.500 foyers se sont ainsi retrouvés sans électricité hier, dimanche 1er janvier 2013. Ces dernières semaines, les Etats-Unis connaissent une vague de froid sans précédent et le "blizzard du siècle" a fait au moins 60 morts depuis ses débuts.

Jeremy Renner est un acteur reconnu et accompli de la scène américaine. Il compte notamment deux nominations individuelles aux Oscars. Après s'être révélé grâce à sa performance dans le film Démineurs en 2009, il s'est offert des apparitions dans les sagas Mission Impossible et Jason Bourne. Mais c'est lorsqu'il est devenu Hawkeye, héros récurrent de la franchise Marvel, que l'acteur a véritablement explosé aux yeux du grand public. Un personnage qui vient d'avoir droit à sa propre série, disponible sur la plateforme Disney +. L'année dernière, l'acteur était également à l'affiche de la série Major of Kingstown. Une chose est sûre, 2023 démarre d'une des pires manières possibles pour Jeremy Renner.