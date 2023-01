Jeremy Renner "trop amoché" : première photo de l'acteur à l'hôpital après le terrible accident

Voilà une photo qui devrait en rassurer plus d'un ! Jeremy Renner, qui a été victime d'un violent accident de chasse-neige le 2 janvier 2023, est finalement sorti du silence. Le comédien, connu pour tenir le rôle de Clint Barton et de Hawkeye pour la franchise Marvel depuis des années, a même partagé, sur les réseaux sociaux, un selfie capturé depuis son lit d'hôpital. Comme vous le savez une image vaut parfois mieux que des mots. "Merci à tous pour vos gentils messages, peut-on lire toutefois. Je suis trop amoché pour écrire. Mais je vous envoie à tous tout mon amour."

Jeremy Renner a effectivement reçu de nombreux souhaits de prompts rétablissements. Chris Pratt, Vanessa Hudgens, Chris Hemsworth, Chris Evans, Jimmy Fallon, Penelope Cruz, Heidi Klum, Orlando Bloom, même Lââm... ils sont nombreux à avoir pris le temps d'envoyer un petit message à l'acteur de 51 ans, lui souhaitant de prendre soin de lui et de revenir vite et en grande forme. Il faudra, en revanche, s'armer de patience. "Nous pouvons confirmer qu'il a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques, précisaient ses représentants au magazine People. Il a subi une intervention chirurgicale le 2 janvier 2023. Il est revenu de cette opération et reste dans l'unité de soins intensifs dans un état critique mais stable."