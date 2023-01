Jeremy Renner dans un état critique : les détails de son atroce accident révélés

C'est alors que la star est descendue et sa jambe a été happée par la machine, provoquant de suite des blessures gravissimes, comme l'explique le média américain TMZ, qui a retrouvé des témoins de la scène qui confirment que Jeremy Renner était bien en train d'utiliser sa déneigeuse. L'acteur a immédiatement perdu beaucoup de sang et c'est un de ses voisins, médecin de profession, qui est venu le secourir en lui faisant un garot. Jeremy Renner a alors été évacué par les secours par voie aérienne, en hélicoptère, vers les urgences. Il est le seul impliqué dans l'accident en question.

Une deuxième intervention chirurgicale en cours ?

Jeremy Renner souffre de plusieurs "blessures traumatiques". Toujours selon TMZ, qui cite une source proche de l'acteur, les blessures de Jeremy Renner sont particulièrement "étendues". Outre sa jambe, la star de la franchise Marvel a été touchée à d'autres parties de son corps.

"Nous pouvons confirmer que Jeremy Renner a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques. Il a subi une intervention chirurgicale le 2 janvier 2023. Il est revenu de cette opération et reste dans l'unité de soins intensifs dans un état critique mais stable", a déclaré son représentant au magazine People.

Selon les dernières informations du Daily Mail, l'état de Jeremy Renner "nécessite une deuxième intervention chirurgicale", et l'acteur souffre bel et bien d'un "traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques". Il serait "conscient, stable et capable de parler". Le média précise également que le processus de récupération sera très long et qu'il était au volant d'une dameuse PistenBully de la marque Kässbohrer.