Jeremy Renner : Son ex-femme l'accuse de tentative de meurtre

De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Sonni Pacheco, qui a roucoulé dans les bras de Jeremy Renner le temps d'un mariage express de dix mois, veut désormais la garde unique de leur fille de 6 ans, Ava, née en 2013. Si le mannequin canadien accusait son ex, dans un premier temps, de mettre leur famille en danger avec sa collection d'armes à feu à domicile, elle déclare désormais qu'il a failli utiliser l'un de ses lourds calibres contre elle.

Les faits dateraient, selon la jeune maman, du mois de novembre dernier. Son partenaire, "ivre et drogué", aurait commencé à évoquer l'idée de l'assassiner – expliquant qu'il n'en "pouvait plus d'elle" et qu'il "voulait qu'elle disparaisse" –, puis aurait mis l'un de ses pistolets dans sa bouche en menaçant de se donner la mort.

Le bien-être de sa fille Ava a toujours été une priorité

Difficile de dire dans quelle maison Ava va grandir. Comme l'ont expliqué les représentants de Jeremy Renner au site américain TMZ, le comédien de 48 ans ne valide en aucun cas cette version des faits. "Le bien-être de sa fille Ava a toujours été une priorité pour lui, précisent-ils. C'est désormais à la cour de décider. Il est important de constater que les déclarations dramatiques de Sonni ne proviennent que d'elle et qu'elle le fait certainement avec un but précis en tête."

Le héros de la saga Avengers entend bien obtenir justice. Et ce n'est pas faute d'être la cible des pires accusations. Au moment de leur divorce, Sonni Pacheco affirmait que l'acteur lui avait volé son passeport. Elle exigeait, en compensation, la garde physique d'Ava mais aussi une pension alimentaire, un 4x4 de luxe, la prise en charge de son loyer et de ses frais de déménagement et de déplacement quotidiens. Jeremy Renner et Sonni Pacheco se sont rencontrés en 2011 sur le tournage de Mission Impossible 4. Un long métrage qui en disait hélas long sur leur avenir commun...