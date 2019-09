Jeremy Renner : Son ex-femme veut la garde exclusive de leur fille Ava

Le grand déballage n'est pas terminé. Selon TMZ, l'ex-femme de Jeremy Renner a déposé des documents pour demander la garde exclusive de leur fille Ava née en mars 2013. Elle exigerait même que ses visites parentales soient désormais placées sous surveillance. Malgré le précédent accord qui leur confiait une garde partagée de leur fille âgée de six ans, Sonni semble avoir changé d'avis.

L'acteur a aussitôt contre-attaqué, demandant lui aussi la garde exclusive d'Ava...

Jeremy Renner avait rencontré Sonni en 2011 sur le tournage de Mission Impossible 4 dans lequel le mannequin canadien était une figurante. Le couple avait divorcé après seulement dix mois de mariage en décembre 2014 pour "différends irréconciliables". Depuis, chacun s'accuse mutuellement des pires maux.

Le divorce sans fin

Au moment de son divorce, Sonni Pacheco avait accusé l'interprète d'Oeil-de-Faucon (Hawkeye) dans la franchise Avengers d'avoir une collection d'armes à feu qui avait mis leur fille en danger. Le jeune femme réclamait également la garde physique de leur fille en plus d'une pension alimentaire. Elle voulait également un 4×4 de luxe et exigeait que l'acteur lui paye le loyer en plus des frais de déménagement et de ses frais de déplacement quotidiens. Sonni Pacheco avait aussi affirmé que son ex-époux lui avait volé son passeport, son certificat de naissance et sa carte de sécurité sociale. De plus, elle estimait que leur contrat de mariage était frauduleux et qu'il devrait être annulé.

Ce à quoi Jeremy Renner avait répondu que ses armes à feu étaient toujours sous clé mais aussi et surtout qu'elle devait se "trouver un emploi". Ambiance.

Affaire à suivre...