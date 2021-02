Jessica Alves a subi une chirurgie de réassignation sexuelle : "J'adore mon nouveau vagin !"

Elle peut désormais vivre sa vie comme elle l'entend. Jessica Alves s'est rendue à Bangkok, en Thaïlande, pour subir l'opération de chirurgie la plus importante de son existence. Celle qui lui a permis de "naître à nouveau" : sa réassignation sexuelle. Le 17 février 2021, la jeune femme de 37 ans a passé six heures sur le billard est s'est réveillée dans la peau dont elle rêvait depuis tant d'années. "J'adore mon nouveau vagin, il est un peu enflé mais vraiment très mignon, a-t-elle avoué au Dailymail, une fois remise de ses émotions. Je peux maintenant commencer ma nouvelle vie et être une femme heureuse."

Ma vie va être tellement mieux, maintenant que je me sens belle

Jessica Alves a été prise en charge par le Dr.Kamol Pansritum, au Kamol Cosmetic Hospital de Bangkok. Elle assure qu'il s'agit de l'un des meilleurs établissements au monde pour les personnes trans. L'opération lui a coûté 13 700 livres, soit 16 000€ environ, mais au diable l'avarice. Elle avait déjà dépensé 600 000 livres en chirurgie esthétique avant de comprendre que son réel désir était de devenir la femme qu'elle avait toujours été... sans toujours pouvoir se l'admettre. "Je me sens un peu groggy depuis l'opération, mais je suis très heureuse, poursuit-elle. Je me sens bien quand je me regarde dans le miroir. Ma vie va être tellement mieux, maintenant que je me sens belle. Je reviendrai à Londres dans six semaines, et j'ai hâte d'aller faire du shopping. Il y avait tellement de tenues que je ne pouvais pas porter à cause de mon pénis. Je peux enfin être moi-même."

Dans trois mois, je serai capable d'utiliser mon vagin

Elle s'apprête également à faire des ravages dans le coeur de ces messieurs. On la croyait en couple avec le chirurgien italien Giacomo Urtis, puisqu'ils ont été repérés en train de s'embrasser en octobre dernier... mais l'histoire est soit fausse, soit terminée. "Dans trois mois, je serai capable d'utiliser mon vagin, se réjouit-elle. Je pourrai avoir des relations sexuelles. Il me donnera suffisamment de confiance pour aller à des rendez-vous galants, éventuellement devenir plus intime avec quelqu'un..."