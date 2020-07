Roddy Alves : Courbes génereuses et nouveau prénom pour l'ancien Ken humain !

Il va falloir s'habituer ! Le Ken Humain, que l'on a connu sous le nom de Rodrigo Alves, puis de Roddy Alves, se fera désormais appeler Jessica. A 36 ans, la belle Brésilienne a annoncé qu'elle acceptait enfin la femme qui sommeillait en elle depuis des années et fait tout, depuis, pour se sentir bien dans sa peau. S'il y a une chose qui ne change pas, en revanche, c'est son goût pour l'extravagance et les plastiques généreuses. Comme elle l'a expliqué dans une interview donnée à Today Extra, elle a subi dans sa vie plus de soixante-quinze opérations de chirurgie esthétique. Depuis le mois de janvier 2020, elle a dépenser 1,16 millions de dollars afin d'harmoniser ses formes.

Sa passion pour les bistouris lui vient d'un traumatisme. Élevée dans un Brésil conservateur, Jessica a longtemps refusé de reconnaître la vérité, de faire la paix avec la femme qu'elle était. "Je savais que cette fille était là en moi, mais je me battais contre elle, s'est-elle souvenue. J'ai vraiment fait de mon mieux pour être le meilleur des hommes. C'est pourquoi j'ai commencé à modifier mon physique à l'aide des chirurgiens. J'essayais d'avoir l'air plus masculin, avec mes faux abdos, mes faux bras, les implants au niveau du menton..."

La pandémie de coronavirus ne l'a pas freinée dans sa quête de vérité. Le 17 juillet 2020, Jessica Alves a paradé dans une généreuse combinaison beige, dévoilant sa nouvelle silhouette au passage. Elle sortait à peine de quatorze jours de quarantaine, imposée par l'Angleterre puisqu'elle rentrait du Brésil.