Jessica Alves diagnostiquée obèse : la barbie humaine a pris 30 kilos depuis sa réassignation sexuelle

Grâce aux réseaux sociaux, Jessica Alves a permis à des centaines de milliers d'internautes de suivre sa transformation. Elle en subit désormais les retombées ; à cause d'injections d'hormones, la jeune femme ne contrôle pas ses pulsions gourmandes et se retrouve en surpoids.

30 kilos ! C'est le poids qu'a pris Jessica Alves depuis le mois depuis moins d'un an et son opération de réassignation sexuelle. Elle pèse désormais 100 kilos et souffre d'obésité. "J'ai toujours souffert de dysmorphie corporelle, mais ça a facilement été pris pour de l'addiction à la chirurgie esthétique. D'être diagnostiquée obèse à 100 kilos alors que j'en faisais 70 avant l'opération, je galère vraiment à trouver des vêtements qui me font et ça joue beaucoup sur ma confiance en moi, explique Jessica au Daily Mail. J'ai tout le temps faim et j'ai envie de chocolat et de bonne bouffe. Il m'est difficile de me contrôler à cause des injections d'hormones féminines par grosses doses que je subis chaque semaine."

Malgré tout, Jessica est heureuse d'être une femme et se sent bien dans sa peau : "C'est génial d'être la femme que je devais être dès ma naissance, et d'avoir mon corps qui fonctionne aux oestrogènes. Je me sens femme à 100%. J'oublie un peu mon passé d'homme."