Jessica Chastain surmaquillée, Sharon Stone féline et Isabelle Huppert incendiaire sur le tapis rouge

Le public américain s'apprête à découvrir un biopic musical de grande envergure. En France, il faudra attendre le 2 février 2022 pour découvrir le film Dans les yeux de Tammy Faye, de Michael Showalter, puisque la sortie est prévue dans nos salles le 2 février 2022. Mais les Etats-Unis ont une petite longueur d'avance et le film a été projeté en avant-première, en grandes pompes, dans la ville de New-York le mardi 14 septembre 2021, devant une foule de célébrités.

L'équipe du film, forcément, avait fait le déplacement pour défendre les aventures de cette évangéliste au maquillage exubérant. Le réalisateur Michael Showalter était entouré des femmes de sa vie mais également des héroïnes et des héros de son oeuvre, Jessica Chastain, Cherry Jones et Vincent D'Onofrio. Etait aussi présents dans la salle Sharon Stone, Isabelle Huppert - récemment vue au Met Gala - Maggie Gyllenhaal, Rudy Pankow, Elaine Siemek, Richard Kind, Randy Barbato, Fenton Bailey, Rachel Zegler, Zaldy Goco, Vanessa Ray, Peter Sarsgaard, Michael Musto, Mark Wystrach, Susannah Perkins, Midori Francis - Dash & Lily -, Lucy Fry, Steve Pieters, Linda Dowds, Leila George, Krysta Rodriguez, Karin Aebersold, Jay Bakker, Julia Mayorga, la drag queen Holly Box-Springs, Erin Richards, Amy Hargraves, Alyson Schacherer et Abe Sylvia.

Des dommages permanents

Véritable star du jour, Jessica Chastain avait opté pour une jolie robe argentée, une crinière imposante et un maquillage plus prononcé qu'à l'accoutumée. Et pour cause, elle a sans doute pris quelques-unes des habitudes stylistiques de son personnage. Dans une récente interview accordée au LA Times, la maman de Giuletta confiait pourtant qu'elle avait causé "des dommages permanents" à sa peau à force d'incarner Tammy Faye. "Quand vous portez ce maquillage toute la journée, tous les jours, son poids sur votre corps finit par étirer votre peau, racontait-elle. Mais tout va bien, puisque je fais ça pour mon art." Le make-up choisi pour l'avant-première du film était peut-être une jolie manière de lui dire adieu..