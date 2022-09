Jessica Errero (Les Cinquante) séparée d'un célèbre acteur : ils sont restés plusieurs années ensemble !

Lundi 5 septembre 2022, W9 a donné le coup d'envoi de sa nouvelle émission de télé-réalité Les Cinquante. Un jeu au cours duquel 50 candidats emblématiques se sont affrontés dans des épreuves pour ne pas être éliminés et faire gagner de l'argent à un téléspectateur à l'issue de la finale. Ce programme signe le grand retour d'Amélie Neten ou encore Nadège Lacroix, mais pas que ! Jessica Errero a également accepté cette proposition. Une jeune femme qui avait notamment fait parler d'elle pour son histoire d'amour avec un célèbre acteur.

C'est en 2017 que la belle brune a été révélée au grand public dans Les Marseillais South America. Elle avait partagé l'aventure avec Julien Tanti, Jessica Thivenin, Carla Moreau ou encore Liam Di Benedetto. Et dans son portrait, elle a révélé qu'elle avait vécu une histoire d'amour avec... Rayane Bensetti. "Je suis restée deux ans avec lui et il m'a beaucoup déçue. Depuis ce jour-là, j'ai du mal à faire confiance aux hommes mais bon, j'attends toujours celui qui me fera changer d'avis", avait-elle déclaré. Et des images de l'époque où ils formaient un couple ont été dévoilées.

Sans surprise, l'ancien compagnon de Denitsa Ikonomova n'avait que peu apprécié d'être ainsi mis sous le feu des projecteurs et l'avait fait savoir à Jessica Errero. "On s'est parlé pour mettre les choses au clair parce qu'il n'était pas du tout au courant que j'allais dire ça dans mon portrait. Je peux comprendre pourquoi il l'a mal pris d'un côté. Sa vie privée a éclaté au grand jour et il n'a pas forcément envie qu'elle soit exposée (...). Je me suis excusée parce que c'est vrai que ce n'était des choses à faire", nous a confié la belle brune en février 2017. Et de préciser qu'elle n'avait pas parlé de leur romance pour faire le buzz. Aux dernières nouvelles, ils étaient donc en bons termes.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, c'est dans les bras d'une femme qu'elle a trouvé le bonheur. Elle est en effet en couple avec Fanny Salvat, révélée dans Les Marseillais South Africa (2016). Une relation officialisée dans Les Cinquante.