Jessica (Secret Story 8) : Enceinte de son deuxième enfant !

Après avoir été découverte dans la huitième saison de Secret Story en 2014, puis dans Les Anges de la télé-réalité en 2015, la belle Jessica s'est éloignée des caméras pour épouser son compagnon et fonder une famille. En 2016, elle accouchait d'une petite fille que le couple a prénommée Kiyara. Aujourd'hui, la petite a bien grandi et fait quotidiennement le bonheur de sa maman, qui ne cesse de partager des photos de son joli minois sur ses réseaux sociaux. Mais dimanche 9 février 2020, c'est une heureuse nouvelle que l'ancienne candidate de télé-réalité a dévoilée à ses fidèles followers : elle est enceinte de son deuxième enfant !

Et c'est en stories et en musique que la jolie brune a fait son annonce. Toute de noir vêtue, Jessica s'est déhanchée sur une musique de Marwa Loud, tout en caressant son baby bump déjà bien développé. Un heureux événement qui remplit la jeune maman de joie.

Depuis plusieurs années déjà, la jeune femme se fait très discrète sur sa vie privée et partage assez peu de photos sur son compte Instagram, hormis celles de sa fille. En 2015, Jessica a dû faire face à de sévères accusations visant son mari, Zack. En effet, ce dernier a été arrêté pour viol et séquestration. "Le mari de Jessica, Zack, serait actuellement incarcéré et ce, pour un motif des plus glauques : viol et séquestration", révélait le site Star 24, le 19 octobre 2015. Une situation que Jessica, qui était alors enceinte, a eu beaucoup de mal à supporter selon certaines sources familiales.

Aujourd'hui, des années après, la jeune femme semble de nouveau nager dans le bonheur et s'apprête donc à accueillir un nouveau bout de chou qui viendra agrandir sa famille.

Félicitations aux heureux parents !